В Украине могут сократить графики отключений света: что планирует Кабмин

Кабмин готовит ряд решений для сокращения графиков отключений электроэнергии в Украине. По словам инсайдера, для этого могут сократить перечень объектов критической инфраструктуры.

О планах на сокращение продолжительности графиков отключений света сообщила 9 декабря премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Она отметила, что сейчас в стране действуют три очереди почасовых графиков.

"Работаем над сокращением их продолжительности. Готовим ряд решений Правительства, чтобы перераспределить потребление и направить электроэнергию для бытовых потребителей", — рассказала Юлия Свириденко.

"РБК-Украина" со ссылкой на ознакомленный с результатами совещания в Кабинете министров источник пишет, что для этого будет пересмотрен перечень объектов критической инфраструктуры.

"Сейчас на линиях с критически важными объектами находятся многие потребители. И отключение таких потребителей не касается, что вызывает недовольство тех, кто остается без света", — пояснил инсайдер.

По его словам, перечень критических объектов будет сокращен. Также он добавил, что в правительстве рассматривают вариант отключений таких объектов, если они имеют альтернативные источники питания и могут обеспечивать себя светом сами.

Такое решение должны высвободиться объемы электроэнергии, благодаря которым можно будет сократить время отключений в областях и более равномерно распределять их между бытовыми потребителями.

Графики отключений света в Украине: детали

Председатель Совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев 8 декабря спрогнозировал, что отключения света будут применяться в течение всей зимы, а "графики будут длительными и сложными".

6 декабря глава НЭК "Укрэнерго" Виталий Зайченко объяснял, почему увеличили продолжительность отключений. По его словам, в большинстве регионов отсутствовал свет по 12-16 часов из-за ударов россиян по энергообъектам.