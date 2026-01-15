Украинцам проиндексируют пенсии в марте: на сколько увеличатся выплаты

Для большинства украинских пенсионеров в 2026 году самым большим повышением размера выплат может стать мартовская индексация. По предварительным расчетам, она должна составить около 14,6%.

Об индексации пенсий в 2026 году пишет 15 января OBOZ.UA. Правительство не озвучивало официальные прогнозы по перерасчету, но по расчетам журналистов, учитывая прогнозы Национального банка Украины ожидается повышение на 14,6% (в ноябре 2025 года издание прогнозировало индексацию на уровне 15,4%).

Как происходит индексация пенсий

Журналисты объяснили, что индексация предусматривает повышение не всего размера пенсии, а лишь части, посчитанной по формуле. То есть она не касается возрастных доплат. Например, если пенсия составляет 6 300 грн, из которых 300 грн — возрастная доплата, проиндексируется только часть 6 000 грн.

Индексация рассчитывается как сумма от половины инфляции в стране за предыдущий год и половины среднего роста заработных плат в год за последние три года.

Пенсии в Украине 2026: что известно

Авторы статьи объяснили, что минимальную пенсию в этом году повысят на 9,9% (до 2 595 грн). Однако журналисты отметили, что цены в 2024 году выросли на 12%, в 2025, согласно прогнозу, на 9,7%, а в 2026 году могут повыситься на 9,9%. Таким образом кумулятивный уровень инфляции за 3 последних года составит 31,6%, что может привести к росту уровня бедности среди украинцев на пенсии.

Государственный бюджет Украины на 2026 год предусматривает расходы на Пенсионный фонд в размере 251,3 млрд грн, что на 14,3 млрд грн больше суммы предыдущего года. В этом году запланированы повышение минимальной и максимальной пенсии, надбавки за стаж, продолжение ограничения пенсий, размер которых превышает 10 прожиточных минимумов, и индексация пенсий в марте.

Пенсионный фонд Украины пересчитал размер пенсий в Украине с 1 января в связи с повышением минимальной зарплаты и прожиточного минимума. В частности размер минимальной пенсии для граждан, достигших 65-летнего возраста, которые не работают и имеют полный страховой стаж (30 лет для женщин и 35 лет для мужчин) должен быть не менее 3 458,8 грн.

12 января Фокус рассказывал о поданных на рассмотрение Верховной Рады законопроектах, которые предусматривают повышение прожиточного минимума, минимальной зарплаты и пенсии. В частности минимальную пенсию с 1 октября 2026 года предлагается поднять до 7 374 грн.