Украинцы уже получают счета с новыми тарифами на воду, и в некоторых городах стоимость услуг выросла почти вдвое. Почему подорожала именно вода, где придется платить больше всего и стоит ли ожидать новых повышений в других регионах?

В июле во многих городах Украины выросли тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведения. В некоторых общинах стоимость кубометра воды увеличилась почти вдвое из-за изменения правил формирования тарифов. Теперь их для населения устанавливают органы местного самоуправления. Так, в частности, повышение тарифов утверждено в Умани. Там новые тарифы вступили в силу уже с 1 июля, о чем сообщил Уманский городской совет.

В Киевской области также объявили об установлении тарифов на централизованное водоснабжение и водоотведение.

Тарифы на воду растут и в Виннице, Черкассах, Одессе, Луцке, Ровно, Тернополе, Днепре.

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Почему дорожает именно вода

После начала полномасштабной войны правительство ввело мораторий на повышение тарифов на газ, электроэнергию и теплоснабжение для населения. Однако на водоснабжение эти ограничения не распространяются.

До 2026 года тарифы на воду для большинства крупных городов утверждала Национальная комиссия по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). После внесения изменений в законодательство эти полномочия были переданы органам местного самоуправления на период военного положения и еще на 12 месяцев после его окончания.

Теперь каждая община самостоятельно устанавливает тариф, учитывая расходы водоканалов на электроэнергию, ремонт сетей, реагенты, топливо и другие производственные расходы.

Какие тарифы на коммунальные услуги действуют в настоящее время

Несмотря на рост стоимости водоснабжения, тарифы на другие основные коммунальные услуги остаются неизменными.

По состоянию на июль 2026 года бытовые потребители оплачивают:

газ — 7,96 грн за кубометр (для большинства клиентов ГК "Нафтогаз Украины");

электроэнергию — 4,32 грн за кВт·ч независимо от объемов потребления;

воду — по тарифам, устанавливаемым местными властями, поэтому стоимость зависит от города.

Где вода подорожала больше всего

В некоторых городах разница между тарифами уже превышает шестикратную величину, что стало следствием перехода к местному регулированию.

Одним из самых дорогих городов стала Умань. Там с 1 июля централизованное водоснабжение стоит 79,49 грн за кубометр, водоотведение — 78,84 грн. Общий тариф составляет 158,33 грн за кубометр.

К городам с самыми высокими тарифами также относятся:

Бородянка — около 140 грн за кубометр;

Обухов — около 130 грн;

Павлоград — более 113 грн;

Ужгород — 91,24 грн за кубометр.

Тарифы примерно вдвое выросли в Виннице, Черкассах, Одессе, Луцке, Ровно, Тернополе и Днепре.

В каких городах тарифы пока не изменили

Несмотря на общую тенденцию, некоторые города пока сохранили прежние тарифы.

По состоянию на начало июля они составляют:

Киев — 30,38 грн за кубометр;

Львов — 25,88 грн;

Хмельницкий — 27,39 грн.

В то же время в Хмельницком уже проходят общественные обсуждения по поводу нового тарифа. Аналогичная ситуация наблюдается в Полтаве и Кропивницком, где пересмотр стоимости водоснабжения ожидается в ближайшее время.

Харьков и Николаев пока не повышают тарифы из-за своего прифронтового статуса. Часть расходов водоканалов там покрывается за счет местных бюджетов, государственной и международной помощи.

Почему местные власти повышают тарифы

Новые правила подвергла критике Ассоциация городов Украины. Там заявили, что на протяжении многих лет тарифы на водоснабжение оставались экономически необоснованными, из-за чего водоканалы накопили значительные долги.

По данным Ассоциации, задолженность предприятий водоснабжения уже достигла около 7 млрд грн. В организации отмечают, что после передачи полномочий по установлению тарифов местным общинам центральные власти фактически переложили ответственность за решение этой проблемы на органы местного самоуправления.

АМУ призвала компенсировать разницу между экономически обоснованным и действующим тарифом за счет государственного бюджета, чтобы избежать повышения стоимости воды для населения. Однако такое решение принято не было.

В результате многие общины заявили о необходимости пересмотра тарифов, объясняя это необходимостью обеспечить бесперебойную работу водоканалов и погасить накопленные долги.

В то же время правительство неоднократно заявляло, что в условиях войны коммунальные услуги не должны становиться чрезмерным финансовым бременем для населения. Премьер-министр Юлия Свириденко ранее отмечала, что разницу между реальными расходами водоканалов и действующими тарифами, по возможности, должны компенсировать местные бюджеты.

Несмотря на это, во многих городах украинцы уже получат июльские счета с новыми тарифами. Поскольку цены теперь устанавливают органы местного самоуправления, стоимость водоснабжения может существенно различаться в зависимости от региона, финансового положения общины и особенностей работы местных

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