Новый тариф на воду: эксперт заявил о возможном повышении

В Киеве рассматривают новые тарифы. Фокус выяснил , что изменится для потребителей.

Стоимость воды в Киеве может вырасти. И уже назван возможный новый тариф — 65 грн. Об этом сообщил эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству, тарифам и вопросам коммунального обслуживания Олег Попенко в эфире программы "Киевское время".

"Киевводоканал" может повысить тариф на воду до 65 грн: что известно на данный момент

В Киеве рассматривают возможность пересмотра тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения. По словам Олега Попенко, стоимость услуг для жителей столицы может вырасти до 65 грн.

В то же время эксперт подчеркнул, что окончательное решение о возможном повышении тарифа будет зависеть от Киевского городского совета и исполнительных органов, и сообщил, что подобные процессы происходят и в других общинах Киевской области.

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"Бородянка, Киевская область: "Водоканал" повышает тариф до 123 грн. Это самая высокая стоимость, которая сегодня предлагается", — заявил он и подчеркнул, что любое изменение тарифов должно быть обоснованным и происходить только после проведения финансового и технического аудита работы предприятий.

"Без отчетности и аудита повышение тарифов невозможно", — подчеркнул Попенко.

Эксперт Олег Попенко заявил о возможном введении нового тарифа на воду Фото: voda.vn.ua

Тариф на воду: какова ситуация сейчас

По состоянию на 2026 год официальный тариф на водоснабжение и водоотведение для населения Киева составляет 30,384 грн (с НДС) за 1 куб. Эта цена остается неизменной.

Если говорить подробнее, то:

стоимость централизованного водоснабжения составляет 16,164 грн/м³ (с НДС);

централизованная канализация — 14,220 грн/м³ (с НДС).

Указанные расценки подтверждены решениями регулирующего органа и действуют на основании тарифов, действовавших до начала полномасштабного вторжения.

Также взимается дополнительная фиксированная абонентская плата за обслуживание узлов коммерческого учета воды, размер которой зависит от наличия счетчика в вашем доме. Актуальную информацию о начислениях можно проверить непосредственно через личный кабинет на сайте "Киевводоканала".

Ранее в "Киевводоканале" опровергли информацию о якобы резком, в четыре раза, повышении тарифов. В компании пояснили, что несоответствия в начислениях были связаны с техническим сбоем в платежных системах, а не с изменением стоимости услуг.

В то время в компании отмечали, что в биллинговой системе "Киевводоканала" начисления отображаются правильно.

Кроме того, в компании призвали потребителей временно воздержаться от оплаты, пока проблема не будет устранена.

Напомним, ранее правительство сделало заявление о начислении платы за отопление в июне. Там пообещали разобраться с начислениями за отопление, которого фактически не было.