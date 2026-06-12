Счета за отопление, которого не было: правительство сделало заявление о начислении в июне

На днях украинцев возмутили начисления в счетах за отопление за январь 2026 года. Тепла фактически не было. Люди грелись подручными средствами.

Правительство разберется с начислениями за отопление, которого фактически не было. Так премьер-министр Юлия Свириденко прокомментировала ситуацию с платежками за коммунальные услуги в Киеве. Об этом шла речь во время часа вопросов к правительству в Верховной Раде 12 июня.

Напомним, что жителям столицы начали приходить счета за отопление в июне, несмотря на то, что в некоторых домах эта услуга зимой фактически не предоставлялась.

Свириденко подчеркнула, что в таких случаях начисления являются недопустимыми.

"Там, где услуги не предоставлялись, не могут выставлять счета. Счета должны прийти с нулями". Давайте по конкретным адресам, мы все проверим. Вице-премьер Алексей Кулеба сейчас этим вопросом займется. Поручение будет после часа вопросов. Там не должно быть счетов за услугу, если услуга не предоставлялась", — заявила она.

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По словам премьер-министра, ситуацию проверят в каждом конкретном случае, а ответственным ведомствам уже поручено разобраться с возможными ошибочными начислениями.

В правительстве прокомментировали начисление платы за отопление в домах, где услуга фактически не предоставлялась, и пообещали провести проверку Фото: Из открытых источников

Скандал с квитанциями в Киеве — что известно

Ранее киевляне массово жаловались под публикацией коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в социальных сетях. Там утверждалось, что 99% горожан получили счета за услуги теплоснабжения за январь 2026 года на 40% меньше с учетом сроков отсутствия услуги и качественных параметров теплоносителя. Речь идет о более чем миллионе квартир.

В "Киевтеплоэнерго" пояснили, что начисления за январь 2026 года произведены только сейчас, поскольку для этого появились нормативные основания.

В сети прокатилась волна возмущения, ведь зимой люди грелись как могли, а теперь вынуждены платить за отопление тысячи гривен.

Напомним, 23 января столичные власти призвали жителей запастись продуктами, водой и лекарствами, а также не исключать возможность временного выезда из города.