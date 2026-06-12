Платіжки за опалення, якого не було: уряд зробив заяву про нарахування в червні

Днями українців обурили нарахування у платіжках за опалення за січень 2026 року. Тепла фактично не було. Люди грілися підручними засобами.

Уряд розбереться з нарахуваннями за опалення, якого фактично не було. Так прем’єр-міністерка Юлія Свириденко прокоментувала ситуацію з платіжками за комунальні послуги у Києві. Про це йшлося під час години запитань до уряду у Верховній Раді 12 червня.

Нагадаємо, мешканцям столиці почали надходити квитанції за опалення у червні, попри те, що в окремих будинках послуга взимку фактично не надавалась.

Свириденко наголосила, що у таких випадках нарахування є неприпустимими.

"Там, де не надавали послуги, не можуть виставляти платіжки. Платіжки мають прийти з "нулями". Давайте по конкретних адресах, ми все перевіримо. Віцепрем’єр Олексій Кулеба зараз цим питанням займеться. Доручення буде після години запитань. Не має там бути платіжок за рахунок, якщо послуга не поставлялася", — заявила вона.

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За словами прем’єрки, ситуацію перевірять адресно, а відповідальним структурам уже доручено розібратися з можливими помилковими нарахуваннями.

В уряді прокоментували нарахування за опалення у будинках, де послуга фактично не надавалась, і пообіцяла перевірку Фото: З відкритих джерел

Скандал з платіжками в Києві — що відомо

Раніше кияни масово скаржилися під публікацією комунального підприємства "Київтеплоенерго" в соцмережах. Там стверджувалося, що 99% містян нарахували за послуги теплопостачання за січень 2026 року на 40% менше з урахуванням термінів відсутності послуги та якісних параметрів теплоносія. Йдеться про понад мільйон квартир.

У "Київтеплоенерго" уточнили, що нарахування за січень 2026 року зроблено лише зараз, тому що для цього з'явилися нормативні підстави.

Мережею пронеслася хвиля обурення, адже люди взимку грілися як хто лише міг, а зараз мають сплачувати рахунки за тепло на тисячі гривень.

Нагадаємо, 23 січня столична влада закликала мешканців запасатися їжею, водою та ліками, а також не виключати тимчасового виїзду з міста.