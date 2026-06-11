Кияни знову почали отримувати платіжки за тепло за січень: у "Київтеплоенерго" відповіли

У червні кияни почали отримувати платіжки за опалення за січень, причому деякі пишуть, що раніше вже платили, а зараз їм приходять нові квитанції за перший місяць зими.

Такі скарги з'явилися під публікацією комунального підприємства "Київтеплоенерго" в соцмережах, де стверджується, що 99% киян нарахували за послуги теплопостачання за січень 2026 року на 40% менше з урахуванням термінів відсутності послуги та якісних параметрів теплоносія. Йдеться про понад мільйон квартир.

"Автоматичний перерахунок виконали згідно з алгоритмом, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 683, яка набула чинності в травні 2026 року. Він враховує періоди відсутності послуги та невідповідність теплоносія якісним параметрам. Загальна знижка для споживачів склала понад 720 млн. грн. або в середньому майже 40%", — заявив під час брифінгу в прес-центрі "Київінформ" директор СПП "Енергозбут" комунального підприємства "Київтеплоенерго" Костянтин Лопатін.

Відео дня

За його словами, минулий опалювальний сезон став найскладнішим за всю історію столиці, оскільки Київ зазнав найбільших масованих ракетних і дронових атак на об'єкти критичної інфраструктури.

"У результаті серйозні пошкодження систем теплопостачання та робота в екстреному режимі. У січні столиця зазнала 4 потужних обстрілів, зафіксовано численні пошкодження міської інфраструктури. Погодні умови ще більше ускладнили ситуацію. Січень 2026 року став найхолоднішим за останні 16 років, а середньодобова температура становила 7,6 ºС. Тепломережі зазнали негативного впливу і через перепади температур. За січень в умовах аномальних холодів фахівці "Київтеплоенерго" усунули 1200 пошкоджень", — розповів Лопатін.

Унаслідок обстрілів виникли перебої в теплопостачанні, а також випадки недостатніх параметрів теплоносія, через що нарахування киянам за послугу централізованого опалення та постачання теплової енергії за січень 2026 року в лютому не проводили, оскільки виникло питання правового механізму для індивідуального автоматичного перерахунку.

"У травні Кабмін постановою №683 затвердив алгоритм автоматичного перерахунку за опалення для теплопостачальних підприємств із застосуванням відповідних коефіцієнтів. Нарахування за січень ми виконали відразу після ухвалення постанови, у міжопалювальний період, коли платіжне навантаження менше", — пояснив директор підприємства.

Він уточнив, що перерахунок провели всім споживачам, де в будинках тимчасово не було опалення або воно не відповідало нормативам.

Своєю чергою в коментарях споживачі обурюються.

"Де ви зменшили? Нарахування відбулося ще більше, ніж платили взимку, і це при тому, що опалення не було, у квартирі була температура +5, за що я маю платити? За невиконання ваших обов'язків?", "Бачу я не одна така, у січні опалення було щонайбільше 3-4 дні, у квітні надійшло за січень 900 грн, фіг з ним оплатила, тепер знову ще 1000 грн? З якого я маю платити за ненадані послуги щомісяця навіть влітку?", "Навіщо два рази в березні було?", — пишуть під постом.

У "Київтеплоенерго" знову уточнили, що нарахування за січень зроблено тільки зараз, тому що для цього з'явилися нормативні підстави:

"На початку червня 2026 року набула чинності постанова Кабінету Міністрів України № 683. Уряд затвердив відповідний алгоритм перерахунку, який можуть застосовувати теплопостачальні підприємства міста. Тому нарахування за січень прийшли тільки в червні 2026 року".

Нагадаємо, біженку, яка виїхала до Німеччини, змусили заплатити 50 тисяч грн за опалення квартири в Україні, в якій ніхто не жив.

Також повідомлялося, що екс-міністр енергетики порадив киянам шукати житло в селі на наступну зиму.