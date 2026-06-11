Киевляне снова начали получать платежки за тепло за январь: в "Киевтеплоэнерго" ответили
В июне киевляне начали получать платежки за отопление за январь, причем некоторые пишут том, что ранее уже платили, а сейчас им приходят новые квитанции за первый месяц зимы.
Такие жалобы появились под публикацией коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в соцсетях, где утверждается, что 99% киевлян начислили за услуги теплоснабжения за январь 2026 года на 40% меньше с учетом сроков отсутствия услуги и качественных параметров теплоносителя. Речь идет о более чем о миллионе квартир.
"Автоматический перерасчет выполнили согласно алгоритму, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 683, которое вступило в силу в мае 2026 года. Он учитывает периоды отсутствия услуги и несоответствие теплоносителя качественным параметрам. Общая скидка для потребителей составила более 720 млн. грн. или в среднем почти 40%", — заявил во время брифинга в пресс-центре "Киевинформ" директор СПП "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.
По его словам, прошлый отопительный сезон стал самым сложным за всю историю столицы, поскольку Киев подвергся крупнейшим массированным ракетным и дроновым атакам на объекты критической инфраструктуры.
"В результате серьезные повреждения систем теплоснабжения и работа в экстренном режиме. В январе столица получила 4 мощных обстрела, зафиксированы многочисленные повреждения городской инфраструктуры. Погодные условия еще больше усложнили ситуацию. Январь 2026 стал самым холодным за последние 16 лет, а среднесуточная температура составляла 7,6 ºС. Теплосети испытали негативное влияние и из-за перепадов температур. За январь в условиях аномальных холодов специалисты "Киевтеплоэнерго" устранили 1200 повреждений", — рассказал Лопатин.
В результате обстрелов возникли перебои в теплоснабжении, а также случаи недостаточных параметров теплоносителя, из-за чего начисления киевлянам за услугу централизованного отопления и поставки тепловой энергии за январь 2026 года в феврале не производились, так как возник вопрос правового механизма для индивидуального автоматического перерасчета.
"В мае Кабмин постановлением №683 утвердил алгоритм автоматического пересчета за отопление для теплоснабжающих предприятий с применением соответствующих коэффициентов. Начисление за январь мы выполнили сразу после принятия постановления, в межотопительный период, когда платежная нагрузка меньше", — объяснил директор предприятия.
Он уточнил, что перерасчет провели всем потребителям, где в домах временно отсутствовало отопление или оно не соответствовало нормативам.
В свою очередь в комментариях потребители негодуют.
"Где вы убавили? Начисление произошло еще больше, чем платили зимой, и это при том, что отопления не было, в квартире была температура +5, за что я должен платить? За невыполнение ваших обязанностей?", "Вижу я не одна такая, в январе отопление было от силы 3-4 дня, в апреле пришло за январь 900 грн, фиг с ним оплатила, теперь снова еще 1000 грн? С какого я должна платить за неоказанные услуги каждый месяц даже летом?", "Зачем два раза в марте было?", — пишут под постом.
В "Киевтеплоэнерго" снова уточнили, что начисления за январь произведены только сейчас, потому что для этого появились нормативные основания:
"В начале июня 2026 вступило в силу постановление Кабинет Министров Украины № 683. Правительство утвердило соответствующий алгоритм пересчета, который могут применять теплоснабжающие предприятия города. Поэтому начисления за январь пришли только в июне 2026 года".
Напомним, беженку, выехавшую в Германию, заставили заплатить 50 тысяч грн за отопление квартиры в Украине, в которой никто не жил.
Также сообщалось, что экс-министр энергетики посоветовал киевлянам искать жилье в селе на следующую зиму.