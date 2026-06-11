Киевляне снова начали получать платежки за тепло за январь: в "Киевтеплоэнерго" ответили

В июне киевляне начали получать платежки за отопление за январь, причем некоторые пишут том, что ранее уже платили, а сейчас им приходят новые квитанции за первый месяц зимы.

Такие жалобы появились под публикацией коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" в соцсетях, где утверждается, что 99% киевлян начислили за услуги теплоснабжения за январь 2026 года на 40% меньше с учетом сроков отсутствия услуги и качественных параметров теплоносителя. Речь идет о более чем о миллионе квартир.

"Автоматический перерасчет выполнили согласно алгоритму, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины № 683, которое вступило в силу в мае 2026 года. Он учитывает периоды отсутствия услуги и несоответствие теплоносителя качественным параметрам. Общая скидка для потребителей составила более 720 млн. грн. или в среднем почти 40%", — заявил во время брифинга в пресс-центре "Киевинформ" директор СПП "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Відео дня

По его словам, прошлый отопительный сезон стал самым сложным за всю историю столицы, поскольку Киев подвергся крупнейшим массированным ракетным и дроновым атакам на объекты критической инфраструктуры.

"В результате серьезные повреждения систем теплоснабжения и работа в экстренном режиме. В январе столица получила 4 мощных обстрела, зафиксированы многочисленные повреждения городской инфраструктуры. Погодные условия еще больше усложнили ситуацию. Январь 2026 стал самым холодным за последние 16 лет, а среднесуточная температура составляла 7,6 ºС. Теплосети испытали негативное влияние и из-за перепадов температур. За январь в условиях аномальных холодов специалисты "Киевтеплоэнерго" устранили 1200 повреждений", — рассказал Лопатин.

В результате обстрелов возникли перебои в теплоснабжении, а также случаи недостаточных параметров теплоносителя, из-за чего начисления киевлянам за услугу централизованного отопления и поставки тепловой энергии за январь 2026 года в феврале не производились, так как возник вопрос правового механизма для индивидуального автоматического перерасчета.

"В мае Кабмин постановлением №683 утвердил алгоритм автоматического пересчета за отопление для теплоснабжающих предприятий с применением соответствующих коэффициентов. Начисление за январь мы выполнили сразу после принятия постановления, в межотопительный период, когда платежная нагрузка меньше", — объяснил директор предприятия.

Он уточнил, что перерасчет провели всем потребителям, где в домах временно отсутствовало отопление или оно не соответствовало нормативам.

В свою очередь в комментариях потребители негодуют.

"Где вы убавили? Начисление произошло еще больше, чем платили зимой, и это при том, что отопления не было, в квартире была температура +5, за что я должен платить? За невыполнение ваших обязанностей?", "Вижу я не одна такая, в январе отопление было от силы 3-4 дня, в апреле пришло за январь 900 грн, фиг с ним оплатила, теперь снова еще 1000 грн? С какого я должна платить за неоказанные услуги каждый месяц даже летом?", "Зачем два раза в марте было?", — пишут под постом.

В "Киевтеплоэнерго" снова уточнили, что начисления за январь произведены только сейчас, потому что для этого появились нормативные основания:

"В начале июня 2026 вступило в силу постановление Кабинет Министров Украины № 683. Правительство утвердило соответствующий алгоритм пересчета, который могут применять теплоснабжающие предприятия города. Поэтому начисления за январь пришли только в июне 2026 года".

Напомним, беженку, выехавшую в Германию, заставили заплатить 50 тысяч грн за отопление квартиры в Украине, в которой никто не жил.

Также сообщалось, что экс-министр энергетики посоветовал киевлянам искать жилье в селе на следующую зиму.