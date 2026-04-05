Беженку, выехавшую в Германию, заставили заплатить 50 тысяч грн за отопление квартиры в Украине: в ней никто не жил

Салтовский районный суд Харькова обязал женщину, выехавшую в Германию еще с начала полномасштабной войны, оплатить около 50 тысяч гривен за отопление квартиры, в которой никто не живет.

Коммунальные службы в целом требовали взыскания с беженки более 73 тысяч гривен долга, о чем говорится в материалах дела 43/2247/23. Об этом рассказало издание OBOZ.ua.

Несмотря на требование от коммунальщиков об уплате 73 тысяч, суд эту сумму уменьшил, поскольку срок исковой давности для взыскания долга составляет три года. Сумма же в 73 тысячи охватывает больший период.

Женщина объяснила ситуацию через адвоката. Как выяснилось, она вместе со всей семьей выехала в Германию еще с 2022 года, когда началась полномасштабная война. Там семья и проживает. Зато в квартире, оставшейся в Украине, никто не живет.

Сообщение о том, что у нее есть долг за отопление, коммунальщики оставили на дверях квартиры. Об этом ей рассказали соседи.

У женщины не было "Дії", а также открытой действующей карты в любом из украинских банков. Из-за этого она не могла узнать о решении суда.

Суд рассмотрел доказательства и постановил решение взыскать долг с беженки в пределах срока исковой давности — в сумме, составляющей 50 тысяч 210 гривен.

Стоит заметить, что за граждане Украины должны оплачивать счета централизованное отопление (если не установлен квартирный счетчик) и содержание многоквартирного дома даже при том условии, что там никто не проживает.

