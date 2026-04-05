Біженку, що виїхала у Німеччину, змусили заплатити 50 тисяч грн за опалення квартири в Україні: у ній ніхто не жив

Салтівський районний суд Харкова зобов'язав жінку, що виїхала до Німеччини ще від початку повномасштабної війни, сплатити близько 50 тисяч гривень за опалення квартири, в якій ніхто не живе.

Комунальні служби загалом вимагали стягнення з біженки понад 73 тисячі гривень боргу, про що йдеться у матеріалах справи 43/2247/23. Про це розповіло видання OBOZ.ua.

Попри вимогу від комунальників про сплату 73 тисяч, суд цю суму зменшив, оскільки термін позивної давності для стягнення боргу складає три роки. Сума ж у 73 тисячі охоплює більший період.

Жінка пояснила ситуацію через адвоката. Як з'ясувалося, вона разом з усією сім'єю виїхала у Німеччину ще від 2022 року, коли почалася повномасштабна війна. Там сім'я і проживає. Натомість у квартирі, що залишилася в Україні, ніхто не живе.

Повідомлення про те, що у неї є борг за опалення, комунальники залишили на дверях квартири. Про це їй розповіли сусіди.

У жінки не було "Дії", а також відкритої чинної картки в будь-якому з українських банків. Через це вона не могла дізнатися про рішення суду.

Суд розглянув докази та постановив рішення стягнути борг з біженки в межах строку позовної давності — в сумі, що складає 50 тисяч 210 гривень.

Варто зауважити, що за громадяни України повинні сплачувати рахунки централізоване опалення (якщо не встановлено квартирний лічильник) та утримання багатоквартирного будинку навіть за тієї умови, що там ніхто не проживає.

