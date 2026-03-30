"Вывезти детей": экс-министр энергетики посоветовал киевлянам искать жилье в селе на следующую зиму

Жителям Киева к следующей зиме стоит подыскать жилье за пределами столицы — в селах или районных центрах на случай перебоев с газом и отоплением.

Речь идет не о полноценной эвакуации на зиму, а о выезде за пределы столицы на определенный промежуток времени, пояснил в комментарии "Телеграфу" бывший министр энергетики Украины Иван Плачков.

"Я уже несколько лет советую всем украинцам находить друзей, знакомых, родственников в селах или районных центрах. Я не говорю о полноценной эвакуации из Киева. Но на неделю, на две, а может и на месяц — вывезти детей туда, где есть традиционное печное отопление на дровах или угле", — сказал Плачков.

Он уточнил, что место за пределами Киева нужно, чтобы можно было переждать критический период, пока энергетики и газовики восстановят системы, и не страдать так, как это происходило во время блэкаутов этого года.

"Это единственное, что я могу посоветовать людям. А для газовиков, правительства и руководства ПВО — один ответ: тратить средства только на противовоздушную оборону. Не строить, не распылять ресурсы — только ПВО", — подчеркнул Плачков.

Напомним, 23 января Виталий Кличко призвал жителей запасаться едой, водой и лекарствами, а также не исключать временного выезда из города.

Фокус также писал о том, что киевлянам подготовили деревянные туалеты, если замерзнет канализация.