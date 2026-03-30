"Вивезти дітей": ексміністр енергетики порадив киянам шукати житло в селі на наступну зиму

Мешканцям Києва до наступної зими варто підшукати житло за межами столиці — у селах чи районних центрах на випадок перебоїв з газом та опаленням.

Йдеться не про повноцінну евакуацію на зиму, а про виїзд за межі столиці на певний проміжок часу, пояснив в коментарі "Телеграфу" колишній міністр енергетики України Іван Плачков.

"Я вже кілька років раджу всім українцям знаходити друзів, знайомих, родичів у селах чи районних центрах. Я не кажу про повноцінну евакуацію з Києва. Але на тиждень, на два, а може й на місяць — вивезти дітей туди, де є традиційне пічне опалення на дровах чи вугіллі", — сказав Плачков.

Він уточнив, що місце поза межами Києва потрібне, аби можна було перечекати критичний період, поки енергетики та газовики відновлять системи, та не страждати так, як це відбувалось під час блекаутів цього року.

"Це єдине, що я можу порадити людям. А для газовиків, уряду та керівництва ППО — одна відповідь: витрачати кошти лише на протиповітряну оборону. Не будувати, не розпорошувати ресурси — тільки ППО", — наголосив Плачков.

Нагадаємо, 23 січня Віталій Кличко закликав мешканців запасатися їжею, водою та ліками, а також не виключати тимчасового виїзду з міста.

