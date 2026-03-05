"Винен Путін": киянам підготували дерев'яні туалети, якщо замерзне каналізація, — Бахматов (відео)

На випадок замерзання каналізації для мешканців столичної Троєщини підготували декілька сотень дерев'яних туалетів.

Біотуалетів для майже півмільйона мешканців цього району не вистачає, заявив Бахматов голова Деснянської районної державної адміністрації Києва Максим Бахматов.

"Декіілька сотень дерев'яних туалетів готові", — сказав Бахматов.

Він уточнив, що на такий крок довелось піти, оскільки іншої альтернативи немає, а він, як глава району, має надати "хоч якийсь сервіс".

"Маємо розуміти, що винен у цьому Путін, не підготувався до цієї зими Кличко, а Бахматов вже вигрібає як може", — зазначив очільник Деснянської РДА.

За його словами, таке рішення є альтернативою пропозиціям Віталія Кличка щодо виїзду зі столиці.

Відео дня

"Тому що краще залишатися вдома і чекати, поки розмерзеться каналізація, ніж в момент казати: до побачення, виїжджайте в іншу країну чи в інше місто. Я вважаю, що треба залишатися в Києві і боротися в Києві, незважаючи ні на що", — пояснив Бахматов.

Він також нагадав, що замерзання каналізації цієї зими сталося у Голосіївському районі Києва — у близько 10-20 будинках, через що люди були вимушені виносити відходи на вулицю.

Бахматов підкреслив, що у Києва є лише 200-300 біотуалетів, а придбати ще 5000 біотуалетів немає грошей.

"Це неприємні речі. Але в момент, коли вже сталася трагедія, мають допомагати по максимуму. Це одна з альтернатив", — наголосив Бахматов.

Нагадаємо, у січні пресслужба "Київводоканалу" запевняла, що столична каналізація не замерзне.

Фокус також писав про те, що у Києві можуть облаштовувати вуличні туалети з вигрібними ямами.