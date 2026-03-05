"Виноват Путин": киевлянам подготовили деревянные туалеты, если замерзнет канализация, — Бахматов (видео)

На случай замерзания канализации для жителей столичной Троещины подготовили несколько сотен деревянных туалетов.

Биотуалетов для почти полмиллиона жителей этого района не хватает, заявил Бахматов глава Деснянской районной государственной администрации Киева Максим Бахматов.

"Несколько сотен деревянных туалетов готовы", — сказал Бахматов.

Он уточнил, что на такой шаг пришлось пойти, поскольку другой альтернативы нет, а он, как глава района, должен предоставить "хоть какой-то сервис".

"Должны понимать, что виноват в этом Путин, не подготовился к этой зиме Кличко, а Бахматов уже выгребает как может", — отметил глава Деснянской РГА.

По его словам, такое решение является альтернативой предложениям Виталия Кличко относительно выезда из столицы.

Відео дня

"Потому что лучше оставаться дома и ждать, пока оттает канализация, чем в момент говорить: до свидания, выезжайте в другую страну или в другой город. Я считаю, что надо оставаться в Киеве и бороться в Киеве, несмотря ни на что", — пояснил Бахматов.

Он также напомнил, что замерзание канализации этой зимой произошло в Голосеевском районе Киева — в около 10-20 домах, из-за чего люди были вынуждены выносить отходы на улицу.

Бахматов подчеркнул, что у Киева есть лишь 200-300 биотуалетов, а приобрести еще 5000 биотуалетов нет денег.

"Это неприятные вещи. Но в момент, когда уже произошла трагедия, должны помогать по максимуму. Это одна из альтернатив", — подчеркнул Бахматов.

Напомним, в январе пресс-служба "Киевводоканала" уверяла, что столичная канализация не замерзнет.

Фокус также писал о том, что в Киеве могут обустраивать уличные туалеты с выгребными ямами.