Вода почти по 100 грн за куб: некоторые украинцы жалуются, что тариф вырос в 6 раз

Жители Днепропетровской области возмущены резким повышением тарифа на воду. В счетах за коммунальные услуги цена за кубический метр выросла в шесть раз.

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Об этом говорится в материале издания "Телеграф".

С апреля в селе Вольное Губининской территориальной общины цена на воду поднялась до 78 гривен за кубический метр. Местные жители возмущены такими расценками, поскольку вода непригодна ни для питья, ни для полива огорода. При этом в квитанциях указано, что качество воды соответствует всем гигиеническим стандартам.

"Стоимость поставки одного куба питьевой, санитарно-гигиенической и производственной воды для населения села Вольное составляет 78 грн", — говорят местные.

Жители не понимают, почему им приходится переплачивать такие суммы за воду, которая непригодна для питья. В соседнем селе Заречное цена за куб воды составляет 60 гривен. Более того, даже местные власти признают, что вода не пригодна для питьевого использования, несмотря на данные в квитанциях. При этом коммунальное предприятие жалуется на значительные задолженности по оплате — только около 30% населения платит исправно, а общая сумма долга уже превысила 100 тысяч гривен.

Местные жители не сдаются и обращаются к властям с просьбой помочь снизить тариф, отмечая, что шестикратное повышение цены — это слишком сильно. В ответ в администрации заявляют, что последний раз тарифы корректировали три года назад, а за это время стоимость электроэнергии выросла на 200%. По словам жителей, вода по цене 78 гривен за куб настолько плохого качества, что при регулярном поливе почва трескается и пересыхает ещё сильнее.

У некоторых даже пострадали целые плантации клубники. Поэтому люди почти не используют эту воду, предпочитая поливать овощи дождевой водой или водой из колодца. Питьевую воду они покупают отдельно.

"Я соберу бюджетную комиссию, расскажу ситуацию, которую все и так понимают. И насколько сможем в рамках закона будем способствовать решению вопроса", — заявил Петр Еременко, глава Губиниского поселкового совета.

Однако местные уже зарегистрировали обращение в сельсовет, где требуют детального разъяснения поднятия тарифа.

Напомним, в Украине члены семей военнослужащих, которые проходят службу, имеют право на льготы. Это право распространяется и на их супругов.

Ранее сообщалось, что определенные категории пенсионеров имеют возможность оплачивать коммунальные услуги по льготным тарифам. Такие льготы предоставляются представителям отдельных профессиональных групп.