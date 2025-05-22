Вода майже по 100 грн за куб: деякі українці скаржаться, що тариф зріс у 6 разів

Жителі Дніпропетровської області обурені різким підвищенням тарифу на воду. У рахунках за комунальні послуги ціна за кубічний метр зросла в шість разів.

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Про це йдеться в матеріалі видання "Телеграф".

З квітня в селі Вільне Губининської територіальної громади ціна на воду піднялася до 78 гривень за кубічний метр. Місцеві жителі обурені такими розцінками, оскільки вода непридатна ні для пиття, ні для поливу городу. При цьому у квитанціях зазначено, що якість води відповідає всім гігієнічним стандартам.

"Вартість постачання одного куба питної, санітарно-гігієнічної та виробничої води для населення села Вільне становить 78 грн", — кажуть місцеві.

Мешканці не розуміють, чому їм доводиться переплачувати такі суми за воду, яка непридатна для пиття. У сусідньому селі Зарічне ціна за куб води становить 60 гривень. Ба більше, навіть місцева влада визнає, що вода не придатна для питного використання, незважаючи на дані у квитанціях. При цьому комунальне підприємство скаржиться на значні заборгованості з оплати — лише близько 30% населення платить справно, а загальна сума боргу вже перевищила 100 тисяч гривень.

Місцеві жителі не здаються і звертаються до влади з проханням допомогти знизити тариф, наголошуючи, що шестикратне підвищення ціни — це занадто сильно. У відповідь в адміністрації заявляють, що востаннє тарифи коригували три роки тому, а за цей час вартість електроенергії зросла на 200%. За словами жителів, вода за ціною 78 гривень за куб настільки поганої якості, що під час регулярного поливу ґрунт тріскається і пересихає ще сильніше.

У деяких навіть постраждали цілі плантації полуниці. Тому люди майже не використовують цю воду, вважаючи за краще поливати овочі дощовою водою або водою з колодязя. Питну воду вони купують окремо.

"Я зберу бюджетну комісію, розповім ситуацію, яку всі й так розуміють. І наскільки зможемо в рамках закону будемо сприяти вирішенню питання", — заявив Петро Єременко, голова Губініської селищної ради.

Однак місцеві вже зареєстрували звернення до сільради, де вимагають детального роз'яснення підняття тарифу.

Нагадаємо, в Україні члени сімей військовослужбовців, які проходять службу, мають право на пільги. Це право поширюється і на їхнє подружжя.

Раніше повідомлялося, що певні категорії пенсіонерів мають можливість оплачувати комунальні послуги за пільговими тарифами. Такі пільги надаються представникам окремих професійних груп.