Новий тариф на воду: експерт заявив про можливе підвищення

У Києві розглядають нові тарифи. Фокус дізнався, що зміниться для споживачів.

Вартість води у Києві може зрости. І вже названо можливий новий тариф — 65 грн. Про це сказав експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко.в ефірі програми "Київський час".

"Київводоканал" може підвищити тариф на воду до 65 грн: що відомо зараз

У Києві розглядають можливість перегляду тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. За словами Олега Попенка, вартість послуг для мешканців столиці може зрости до 65 грн.

Водночас експерт наголосив, що остаточне рішення щодо можливого підвищення тарифу залежатиме від Київської міської ради та виконавчих органів і повідомив, що подібні процеси відбуваються і в інших громадах Київської області.

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"Бородянка, Київська область, водоканал підвищує тариф до 123 грн. Це найбільша вартість, яка сьогодні пропонується", — заявив він і акцентував на тому, що будь-яка зміна тарифів має бути обґрунтованою та відбуватися лише після проведення фінансового і технічного аудиту роботи підприємств.

"Без звітування і аудиту підвищення тарифів неможливе", — підкреслив Попенко.

Експерт Олег Попенко заявив про можливий новий тариф на воду Фото: voda.vn.ua

Тариф на воду: що маємо зараз

Станом на 2026 рік офіційний тариф на водопостачання та водовідведення для населення Києва становить 30,384 грн (з ПДВ) за 1 куб. Ця ціна залишається незмінною.

Якщо детальніше, то:

централізоване водопостачання коштує 16,164 грн/м³ (з ПДВ);

централізоване водовідведення — 14,220 грн/м³ (з ПДВ).

Зазначені розцінки підтверджені рішеннями регулятора та діють на підставі тарифів, що застосовувалися до початку повномасштабного вторгнення.

Є також додаткова фіксована абонентська плата за обслуговування вузлів комерційного обліку води, розмір якої залежить від наявності лічильника у вашому будинку. Актуальну інформацію щодо нарахувань можна перевірити безпосередньо через особистий кабінет на сайті "Київводоканалу".

Раніше у "Київводоканалі" спростовували інформацію про нібито різке, у чотири рази, підвищення тарифів. У компанії пояснювали, що невідповідності в нарахуваннях були пов’язані з технічним збоєм у платіжних системах, а не зі зміною вартості послуг.

У підприємстві тоді зазначали, що в білінговій системі "Київводоканалу" нарахування відображаються коректно.

Також у компанії закликали споживачів тимчасово утриматися від проведення платежів, поки проблему не буде усунуто.

Нагадаємо, раніше уряд зробив заяву про нарахування за тепло в червні. Там пообіцяли розібратися з нарахуваннями за опалення, якого фактично не було.