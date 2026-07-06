Вслед за Одессой и Днепром новые тарифы на воду могут ввести и в других крупных городах Украины — к концу лета этот процесс, по прогнозу эксперта, рискует приобрести массовый характер.

В то же время эксперт убежден, что даже новые тарифы не решат системных проблем водоканалов , а украинцы могут вновь услышать об их повышении уже через один-два года.

Такой прогноз озвучил в комментарии изданию "Фокус" председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, о пересмотре тарифов уже сообщили в ряде украинских городов.

Массовое повышение тарифов может начаться уже к концу лета

По словам эксперта, о повышении тарифов уже сообщили в Одессе, Запорожье, Днепре, Полтаве, Кременчуге, Виннице, Дрогобыче, Хмельницком, Тернополе, Ужгороде и других городах.

"Однозначно, тарифы уже повысили или повысят буквально в ближайшие месяцы. Думаю, к концу лета в большинстве крупных городов произойдет массовое повышение тарифов", — сказал Попенко.

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Он пояснил, что если раньше небольшие города в основном повышали тарифы решениями органов местного самоуправления, то теперь так же могут поступать и крупные города.

Почему водоканалы говорят о повышении тарифов

Попенко отметил, что объективные экономические причины для пересмотра тарифов действительно существуют. Среди них — рост стоимости электроэнергии, реагентов, минимальной заработной платы и других производственных затрат.

В то же время, по его словам, в настоящее время нет документов, подтверждающих расчеты, на основании которых отдельные водоканалы предлагают столь значительное повышение тарифов.

"Экономические основания есть, но они точно не соответствуют тем цифрам, о которых говорят водоканалы", — отметил эксперт.

По мнению Попенко, перед принятием решений о пересмотре тарифов необходимо провести полноценный технический, финансовый, бухгалтерский и управленческий аудит водоканалов.

"Только после этого мы можем теоретически приступить к анализу деятельности предприятия и дальнейшему принятию решения о том, следует ли повышать тарифы, насколько их повышать, какие программы задействовать и что до этого предприняло руководство", — сказал Попенко.

Какими могут быть последствия ударов по водной инфраструктуре

Эксперт также прокомментировал сообщения о возможных российских ударах по объектам водоснабжения и водоотведения.

По его словам, такой риск существует, а последствия могут быть критическими, поскольку в Украине фактически отсутствует система резервного водоснабжения и резервного функционирования канализации.

"Любые удары по объектам водоканалов могут привести к тому, что жизнь городов просто остановится. Если вопрос водоснабжения ещё можно хоть как-то решить — есть питьевые фонтанчики, можно подвозить воду, — то если речь идёт о канализации, это фактически остановка работы всего города", — пояснил Попенко.

Могут ли разрушения стать причиной нового повышения тарифов?

Попенко не видит прямой связи между возможными повреждениями водной инфраструктуры и повышением тарифов.

"Повышение тарифов никоим образом не спасет нас от разрушений.

Повышение тарифов на воду Фото: Відкриті джерела

"Если речь идет о серьезных повреждениях водной инфраструктуры, то речь идет о суммах в десятки миллиардов гривен, которые ни один тариф не сможет покрыть", — сказал он.

По словам Попенко, нынешнее повышение тарифов в первую очередь связано с желанием местных властей переложить проблемы водоканалов на плечи обычных потребителей.

В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, даже после повышения тарифов проблемы предприятий не исчезнут.

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"Никакое повышение тарифов не решит проблему водоканала. И, думаю, уже через год-два мы снова услышим от водоканалов предложения об очередном повышении тарифов", — подытожил эксперт.