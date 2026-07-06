Новые тарифы на воду: эксперт объяснил, почему подорожание может стать массовым
Вслед за Одессой и Днепром новые тарифы на воду могут ввести и в других крупных городах Украины — к концу лета этот процесс, по прогнозу эксперта, рискует приобрести массовый характер.
В то же время эксперт убежден, что даже новые тарифы не решат системных проблем водоканалов, а украинцы могут вновь услышать об их повышении уже через один-два года.
Такой прогноз озвучил в комментарии изданию "Фокус" председатель Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко. По его словам, о пересмотре тарифов уже сообщили в ряде украинских городов.
Массовое повышение тарифов может начаться уже к концу лета
По словам эксперта, о повышении тарифов уже сообщили в Одессе, Запорожье, Днепре, Полтаве, Кременчуге, Виннице, Дрогобыче, Хмельницком, Тернополе, Ужгороде и других городах.
"Однозначно, тарифы уже повысили или повысят буквально в ближайшие месяцы. Думаю, к концу лета в большинстве крупных городов произойдет массовое повышение тарифов", — сказал Попенко.
Он пояснил, что если раньше небольшие города в основном повышали тарифы решениями органов местного самоуправления, то теперь так же могут поступать и крупные города.
Почему водоканалы говорят о повышении тарифов
Попенко отметил, что объективные экономические причины для пересмотра тарифов действительно существуют. Среди них — рост стоимости электроэнергии, реагентов, минимальной заработной платы и других производственных затрат.
В то же время, по его словам, в настоящее время нет документов, подтверждающих расчеты, на основании которых отдельные водоканалы предлагают столь значительное повышение тарифов.
"Экономические основания есть, но они точно не соответствуют тем цифрам, о которых говорят водоканалы", — отметил эксперт.
По мнению Попенко, перед принятием решений о пересмотре тарифов необходимо провести полноценный технический, финансовый, бухгалтерский и управленческий аудит водоканалов.
"Только после этого мы можем теоретически приступить к анализу деятельности предприятия и дальнейшему принятию решения о том, следует ли повышать тарифы, насколько их повышать, какие программы задействовать и что до этого предприняло руководство", — сказал Попенко.
Какими могут быть последствия ударов по водной инфраструктуре
Эксперт также прокомментировал сообщения о возможных российских ударах по объектам водоснабжения и водоотведения.
По его словам, такой риск существует, а последствия могут быть критическими, поскольку в Украине фактически отсутствует система резервного водоснабжения и резервного функционирования канализации.
"Любые удары по объектам водоканалов могут привести к тому, что жизнь городов просто остановится. Если вопрос водоснабжения ещё можно хоть как-то решить — есть питьевые фонтанчики, можно подвозить воду, — то если речь идёт о канализации, это фактически остановка работы всего города", — пояснил Попенко.
Могут ли разрушения стать причиной нового повышения тарифов?
Попенко не видит прямой связи между возможными повреждениями водной инфраструктуры и повышением тарифов.
"Повышение тарифов никоим образом не спасет нас от разрушений.
"Если речь идет о серьезных повреждениях водной инфраструктуры, то речь идет о суммах в десятки миллиардов гривен, которые ни один тариф не сможет покрыть", — сказал он.
По словам Попенко, нынешнее повышение тарифов в первую очередь связано с желанием местных властей переложить проблемы водоканалов на плечи обычных потребителей.
В то же время он подчеркнул, что, по его мнению, даже после повышения тарифов проблемы предприятий не исчезнут.Важно
"Никакое повышение тарифов не решит проблему водоканала. И, думаю, уже через год-два мы снова услышим от водоканалов предложения об очередном повышении тарифов", — подытожил эксперт.
Ранее "Фокус" сообщал, что с 1 июля в ряде городов Украины выросли тарифы на водоснабжение и водоотведение — в некоторых случаях стоимость кубометра воды достигла 91 гривны. Кроме того, во время возможных отключений электроэнергии жители многоэтажек могут временно остаться без водоснабжения, ведь не все водоканалы обеспечены достаточным количеством резервных генераторов.