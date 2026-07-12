Найгірше в Уряді: ключове міністерство України чекають кадрові ротації
Під масштабну хвилю кадрових ротацій та звільнень, що наразі тривають в Україні, може потрапити Міністерство соціальної політики, адже його роботою не задоволені у парламенті та у суспільстві.
Невдоволення викликані через те, що крівник відомтсва Денис Улютін та його команда ніколи не працювали у сфері соціальної політики. Про це повідомляють джерела "Фокуса".
"Максимально незадоволені роботою Міністерства соціальної політики, яке називають найгіршим в Уряді. Невдоволення висловлюють активно народні депутати, а також представники громадськості, які відмічають, що міністр та вся його команда не була зі сфери соціальної політики і за рік так і не зрозуміла, що це таке", — розповідають поінформовані джерела.
Відставки у Кабміні: що відомо
Нагадаємо, що 12 липня Володимир Зеленський запропонував прем'єрміністерці Юлії Свириденко очолити новий напрямок. Він стосуватиметься відносин із ключовим партнером України.
Пілся чого Юлія Свириденко підтвердила, що вона йде з посади прем'єр-міністерки України. Політикиня подякувала усім за роботу та заявила, що готова працювати для України. Також Юлія Свириденко дала зрозуміти, що лишається в команді Зеленського.
Натомість нардеп Гончаренко повідомив, що головним кандидатом на посаду премʼєра зараз є Сергій Корецький. Також серед претендентів на крісло очільника уряду називають Дениса Шмигаля, Михайла Федорова та Ігоря Терехова.
А Юлія Свириденко після відставка може стати новим послом України у США. Зокрема, у Раді подейкують, що — це вимушений крок, пише Ярослав Железняк.
Крім того, Посол України у США Ольга Стефанішина звільняється з посади за власним бажанням. Президент Володимир Зеленський задоволений роботою надзвичайного та повноважного посла України в США.
Також нардеп Железняк заявив, що незабаром в правоохоронних органах та українському Уряді буде ряд нових відставок. Натомість голосування у Раді за кандидатури президента будуть нелегкими.