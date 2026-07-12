Худшее в правительстве: ключевое министерство Украины ждут кадровые перестановки

В рамках масштабной волны кадровых перестановок и увольнений, которая в настоящее время наблюдается в Украине, под удар может попасть Министерство социальной политики, поскольку его работой недовольны ни в парламенте, ни в обществе.

Недовольство вызвано тем, что заместитель главы ведомства Денис Улютин и его команда никогда не работали в сфере социальной политики. Об этом сообщают источники "Фокуса".

"Наибольшее недовольство вызывает работа Министерства социальной политики, которое называют худшим в правительстве. Недовольство активно выражают народные депутаты, а также представители общественности, которые отмечают, что министр и вся его команда не имели отношения к сфере социальной политики и за год так и не поняли, что это такое", — рассказывают осведомленные источники.

Отставки в Кабмине: что известно

Напомним, что 12 июля Владимир Зеленский предложил премьер-министру Юлии Свириденко возглавить новое направление. Оно будет касаться отношений с ключевым партнером Украины.

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При этом Юлия Свириденко подтвердила, что уходит с поста премьер-министра Украины. Политик поблагодарила всех за работу и заявила, что готова работать на благо Украины. Также Юлия Свириденко дала понять, что остается в команде Зеленского.

В свою очередь, народный депутат Гончаренко сообщил, что главным кандидатом на пост премьера сейчас является Сергей Корецкий. Также среди претендентов на пост главы правительства называют Дениса Шмыгаля, Михаила Федорова и Игоря Терехова.

А Юлия Свириденко после отставки может стать новым послом Украины в США. В частности, в Раде поговаривают, что это вынужденный шаг, пишет Ярослав Железняк.

Кроме того, посол Украины в США Ольга Стефанишина уходит в отставку по собственному желанию. Президент Владимир Зеленский удовлетворен работой чрезвычайного и полномочного посла Украины в США.

Кроме того, народный депутат Железняк заявил, что в ближайшее время в правоохранительных органах и украинском правительстве произойдет ряд новых отставок. При этом голосование в Раде по кандидатурам президента будет непростым.