Зеленський назвав "найпідготовленішого" кандидата на посаду прем'єра: хто може очолити уряд

Зеленський назвав Сергія Корецького найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра України. За словами президента, одним із головних пріоритетів для майбутнього уряду стане підготовка країни до осінньо-зимового періоду.

Про це, передає кореспондентка Суспільного, президент розповів під час спільної пресконференції з очільницею Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн у Києві 15 липня.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо можливого призначення нового глави уряду, Володимир Зеленський заявив, що після проведених консультацій саме голова групи "Нафтогаз" Сергій Корецький є найбільш підготовленим кандидатом на посаду прем'єр-міністра.

Президент наголосив, що наразі одним із ключових завдань для держави є підготовка до зимового періоду. Водночас Україна продовжить дипломатичну роботу, спрямовану на те, щоб змусити Росію припинити вогонь і перейти до діалогу.

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За словами Зеленського, країна вже тривалий час готується до зими, однак саме це питання зараз залишається серед основних державних пріоритетів. У зв'язку з цим, за результатами консультацій, Корецький, на думку глави держави, є найкраще підготовленим до керівництва урядом.

"Якщо ми входимо в зиму, ми повинні готуватися. Ми вже давно готуємося, але пріоритети зрозумілі – підготовка до зими. Тому Сергій Корецький після всіх консультацій, напевно, найпідготовленіша людина на посаду прем’єр-міністра України", – сказав посадовець.

Також президент повідомив, що 15 липня Сергій Корецький має взяти участь у засіданні парламентської фракції "Слуга народу". Під час зустрічі планується обговорити питання, пов'язані з формуванням майбутнього складу Кабінету міністрів.

Що відомо про Сергія Корецького

Як йдеться в матеріалі видання "24 канал", Сергій Корецький — 48-річний менеджер із Луцька, який багато років працює в енергетичній сфері. Він має технічну та економічну освіту, а також закінчив програму Executive MBA Києво-Могилянської бізнес-школи. Свою кар'єру він розпочав наприкінці 1990-х років у компанії Continuum Group, де поступово виріс до керівних посад. У 2013 році Корецький очолив мережу АЗС WOG, а після звільнення заснував власний бренд кави та мережу кав'ярень Idealist Coffee Co. Згодом також керував швейцарською енерготрейдинговою компанією Centurion Group SA.

Сергій Корецький Фото: З відкритих джерел

У 2022 році Корецького призначили керівником державних компаній "Укрнафта" та "Укртатнафта". За час його роботи "Укрнафта", яка раніше роками працювала зі збитками, змогла вийти на прибуток. Згодом, у квітні 2025 року він переміг у відкритому конкурсі та очолив групу "Нафтогаз". Одним із головних його завдань стало збільшення видобутку українського газу та зміцнення енергетичної незалежності країни.

До заяви Володимира Зеленського народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що в разі призначення Сергія Корецького прем'єр-міністром у новому складі уряду можуть залишитися щонайменше шестеро чинних міністрів. За його словами, остаточні рішення щодо інших кадрових змін ще не ухвалені, адже консультації тривають. Також Железняк зазначив, що уряд може очікувати реорганізація — окремі міністерства планують розділити, а частину міністрів замінити.

Також Фокус писав, що президент Володимир Зеленський поки не ухвалив рішення, чи залишиться Михайло Федоров на посаді міністра оборони після відставки уряду Юлії Свириденко. За словами глави держави, остаточне рішення буде ухвалене після зустрічі з парламентською фракцією "Слуга народу".