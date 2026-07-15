Зеленский назвал "самого подготовленного" кандидата в премьеры: кто может возглавить правительство

Зеленский назвал Сергея Корецкого наиболее подготовленным кандидатом на пост премьер-министра Украины. По словам президента, одним из главных приоритетов для будущего правительства станет подготовка страны к осенне-зимнему периоду.

Об этом, как сообщает корреспондент "Суспильного", президент рассказал во время совместной пресс-конференции с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Киеве 15 июля.

Отвечая на вопросы журналистов о возможном назначении нового главы правительства, Владимир Зеленский заявил, что по итогам проведенных консультаций именно глава группы "Нафтогаз" Сергей Корецкий является наиболее подходящим кандидатом на должность премьер-министра.

Президент подчеркнул, что в настоящее время одной из ключевых задач для государства является подготовка к зимнему периоду. В то же время Украина продолжит дипломатическую работу, направленную на то, чтобы заставить Россию прекратить огонь и перейти к диалогу.

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По словам Зеленского, страна уже давно готовится к зиме, однако именно этот вопрос сейчас остается одним из основных государственных приоритетов. В связи с этим, по итогам консультаций, Корецкий, по мнению главы государства, является наиболее подготовленным к руководству правительством.

"Если мы вступаем в зиму, мы должны готовиться. Мы уже давно готовимся, но приоритеты понятны – подготовка к зиме. Поэтому Сергей Корецкий после всех консультаций, наверное, самый подготовленный кандидат на должность премьер-министра Украины", – сказал чиновник.

Кроме того, президент сообщил, что 15 июля Сергей Корецкий должен принять участие в заседании парламентской фракции "Слуга народа". В ходе встречи планируется обсудить вопросы, связанные с формированием будущего состава Кабинета министров.

Что известно о Сергее Корецком

Как сообщается в материале издания "24 канал", Сергей Корецкий — 48-летний менеджер из Луцка, который много лет работает в энергетической сфере. Он имеет техническое и экономическое образование, а также окончил программу Executive MBA Киево-Могилянской бизнес-школы. Свою карьеру он начал в конце 1990-х годов в компании Continuum Group, где постепенно дослужился до руководящих должностей. В 2013 году Корецкий возглавил сеть АЗС WOG, а после ухода из компании основал собственный кофейный бренд и сеть кофеен Idealist Coffee Co. Впоследствии он также руководил швейцарской энерготрейдинговой компанией Centurion Group SA.

Сергей Корецкий Фото: Из открытых источников

В 2022 году Корецкий был назначен руководителем государственных компаний "Укрнафта" и "Укртатнафта". За время его работы "Укрнафта", которая ранее годами работала в убыток, смогла выйти на прибыль. Впоследствии, в апреле 2025 года, он победил в открытом конкурсе и возглавил группу "Нафтогаз". Одной из его главных задач стало увеличение добычи украинского газа и укрепление энергетической независимости страны.

В связи с заявлением Владимира Зеленского народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что в случае назначения Сергея Корецкого премьер-министром в новом составе правительства могут остаться как минимум шесть действующих министров. По его словам, окончательные решения относительно других кадровых изменений еще не приняты, поскольку консультации продолжаются. Также Железняк отметил, что правительство может ожидать реорганизация — отдельные министерства планируют разделить, а часть министров заменить.

Также Фокус сообщал , что президент Владимир Зеленский пока не принял решение, останется ли Михаил Федоров на посту министра обороны после отставки правительства Юлии Свириденко. По словам главы государства, окончательное решение будет принято после встречи с парламентской фракцией "Слуга народа".