Неважно, кто министр обороны: в Кремле отреагировали на отставку Михаила Федорова

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что там отслеживают все новости, но для них якобы не имеет значения, кто является министром обороны Украины.

"Неважно, кто возглавляет МО Украины, главное, чтобы в Киеве был кто-то, способный принять решение, позволяющее выйти на урегулирование", — заявил Песков ТАСС.

Он отметил, что Кремль отслеживает все новости, "связанные с киевским режимом, особенно в условиях СВО", как в РФ упрямо называют полномасштабную войну против Украины, но "изменения в структуре киевского режима, в частности перестановки в кабмине, не имеют принципиального значения для РФ".

По его словам, главное, чтобы в Киеве "был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение".

"Которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию", - заключил представитель Кремля.

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Он добавил, что в Киеве хорошо знают, какие "необходимо принять решения".

Песков также утверждает, что Россия якобы "сохраняет свою открытость для мирных переговоров по Украине".

Напомним, ранее Фокус собрал мнения граждан Украины, а также нардепов и военных по поводу отставки Михаила Федорова.

Сам министр обороны прямо сказал, почему у него не получилось сотрудничать с Александром Сырским.