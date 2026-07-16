Неважно, кто министр обороны: в Кремле отреагировали на отставку Михаила Федорова
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что там отслеживают все новости, но для них якобы не имеет значения, кто является министром обороны Украины.
"Неважно, кто возглавляет МО Украины, главное, чтобы в Киеве был кто-то, способный принять решение, позволяющее выйти на урегулирование", — заявил Песков ТАСС.
Он отметил, что Кремль отслеживает все новости, "связанные с киевским режимом, особенно в условиях СВО", как в РФ упрямо называют полномасштабную войну против Украины, но "изменения в структуре киевского режима, в частности перестановки в кабмине, не имеют принципиального значения для РФ".
По его словам, главное, чтобы в Киеве "был кто-то, кто возьмет на себя ответственность и примет ответственное решение".
"Которое позволит выйти на мирное урегулирование или которое позволит завершить специальную военную операцию", - заключил представитель Кремля.
Он добавил, что в Киеве хорошо знают, какие "необходимо принять решения".
Песков также утверждает, что Россия якобы "сохраняет свою открытость для мирных переговоров по Украине".
Напомним, ранее Фокус собрал мнения граждан Украины, а также нардепов и военных по поводу отставки Михаила Федорова.
Сам министр обороны прямо сказал, почему у него не получилось сотрудничать с Александром Сырским.