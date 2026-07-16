Неважливо, хто міністр оборони: у Кремлі відреагували на відставку Михайла Федорова

Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що там відстежують усі новини, але для них нібито не має значення, хто є міністром оборони України.

"Неважливо, хто очолює Міністерство оборони України, головне, щоб у Києві був хтось, здатний ухвалити рішення, яке дозволить досягти врегулювання", — заявив Пєсков агентству ТАСС.

Він зазначив, що Кремль відстежує всі новини, "пов’язані з київським режимом, особливо в умовах СВО", як у РФ вперто називають повномасштабну війну проти України, але "зміни в структурі київського режиму, зокрема перестановки в Кабміні, не мають принципового значення для РФ".

За його словами, головне, щоб у Києві "був хтось, хто візьме на себе відповідальність і ухвалить відповідальне рішення".

"Що дозволить досягти мирного врегулювання або завершити спеціальну військову операцію", — підсумував представник Кремля.

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Він додав, що в Києві добре знають, які "рішення необхідно ухвалити".

Пєсков також стверджує, що Росія нібито "залишається відкритою до мирних переговорів щодо України".

Нагадаємо, раніше Фокус зібрав думки громадян України, а також народних депутатів і військових щодо відставки Михайла Федорова.

Сам міністр оборони прямо сказав, чому йому не вдалося налагодити співпрацю з Олександром Сирським.