"Не маємо права послабити єдність": Буданов відреагував на протести через відставку Федорова

Після масових акцій протесту, викликаних відставкою Михайла Федорова з посади міністра оборони, керівник Офісу президента України Кирило Буданов звернувся до українців із закликом не втрачати єдності. Він наголосив, що громадяни мають право ставити владі незручні запитання, однак внутрішні суперечки не повинні послаблювати країну під час війни.

Про це Кирило Буданов написав у своєму Telegram-каналі та, зокрема, цим дописом вирішив прокоментувати суспільну реакцію на кадрові зміни в уряді.

За його словами, українці є нацією, яка не боїться відкрито висловлювати свою позицію та вимагати відповідей від держави. І, до прикладу, активні суспільні дискусії свідчать про зрілість громадянського суспільства, а свобода висловлювань залишається однією з головних цінностей, за які сьогодні бореться Україна.

"Сьогоднішні дискусії навколо державного управління вкотре доводять: наше суспільство не є байдужим, і кожне слово, сказане громадянином, має значення. Це і є та свобода, за яку ми боремося", — написав він.

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Водночас керівник ОП підкреслив, що будь-яке обговорення має допомагати країні ставати сильнішою.Тому, як він вважає, слід не дозволяти емоціям, особистим симпатіям чи розбіжностям послаблювати спільну боротьбу проти російського агресора, адже найбільшою силою України залишається її єдність.

"Ми не маємо права дозволити емоціям чи суперечкам послабити нашу головну силу – єдність", — сказав посадовець.

Крім того, Буданов наголосив, що вся енергія суспільства має бути спрямована на досягнення спільної мети — перемоги над окупантом. На його думку, українці можуть дискутувати й відстоювати власні погляди, але водночас повинні залишатися єдиним фронтом, де кожен виконує свою роль.

Також він нагадав, що саме згуртованість українців дала змогу стримати російське вторгнення у перші місяці повномасштабної війни.

"Ми зупинили навалу ворога, продемонструвавши окупантам та всьому світу безпрецедентну єдність. Маємо зберігати її: громадянське суспільство, парламент, Президент, уряд, Сили безпеки та оборони. Працюємо разом. З холодним розумом і гарячим серцем. Саме від нашої відповідальності сьогодні залежить майбутнє наступних поколінь. Україна вистоїть", — написав він.

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Мітинг через відставку Федорова — реакція Зеленського

Ба більше, на суспільну реакцію щодо кадрових змін у владі відреагував і президент України Володимир Зеленський. Як пише видання "ТСН", під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером він заявив, що право громадян на мирний протест є невід'ємною складовою демократії, за яку сьогодні бореться Україна.

Президент зазначив, що українці самостійно ухвалюють рішення виходити на акції протесту, і навіть в умовах повномасштабної війни мають можливість відкрито висловлювати свою позицію. За його словами, саме це відрізняє Україну як демократичну державу.

"Люди роблять те, що вони хочуть. Вони хотіли вийти — і правильно. Навіть під час війни з усіма складнощами і обмеженнями війни люди можуть продемонструвати своє воле виявлення", — сказав він.

Водночас Зеленський наголосив, що влада уважно стежить за настроями суспільства та враховує позицію громадян. Він підкреслив, що українська влада не приховує інформацію від своїх людей, а єдині речі, які залишаються закритими, стосуються безпеки держави та не повинні потрапити до рук Росії.

Відставка Федорова — що відомо

Нагадаємо, що 15 липня президент Володимир Зеленський повідомив депутатам фракції "Слуга народу" про намір призначити Ігоря Клименка міністром оборони, а Михайло Федоров, який раніше вважався одним із головних претендентів на цю посаду, не очолить оборонне відомство. За інформацією ЗМІ та народного депутата Ярослава Железняка, глава держави пояснив це розбіжностями між Федоровим і головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також заявив, що Федоров не завершив реформу ТЦК.

Вже 16 липня в Києві відбулася акція на підтримку Михайла Федорова після того, як президент Володимир Зеленський не запропонував повторно призначити його міністром оборони. Учасники мітингу закликали владу дослухатися до громадян і заявили, що вважають рішення про відставку Федорова помилковим.

Крім того, на відставку Михайла Федорова відреагували навіть в Росії. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що для Москви не має принципового значення, хто очолює Міністерство оборони України, однак додав, що РФ нібито очікує від української влади рішень, які, за його словами, можуть привести до "мирного врегулювання".

Також сьогодні Володимир Зеленський заявив, що Михайло Федоров залишиться в його команді, попри те, що не очолить Міністерство оборони. За словами президента, у якому саме статусі працюватиме Федоров надалі, стане відомо пізніше.