"Верните Федорова": в Киеве и ряде городов уже второй день проходят митинги

В Украине уже второй день продолжаются митинги против отставки министра обороны Михаила Федорова. Люди требуют, чтобы Верховная Рада вернулась с каникул, на которые она уходит до августа, восстановила Михаила Федорова в должности министра обороны и отправила в отставку главнокомандующего Александра Сырского.

Протестующие в разных городах Украины выступают против кадровых перестановок в Министерстве обороны. К протестам присоединились ветераны, общественные активисты, народные депутаты и общественные деятели. "Фокус" собрал всю известную информацию.

Протесты в Киеве уже традиционно проходят возле театра имени Ивана Франко, расположенного в центре города, и рядом с правительственным кварталом. Люди вышли с плакатами, требуя вернуть Михаила Федорова на пост министра обороны, а также отправить в отставку главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, с которым, как сообщил сам Федоров, ему не удалось найти взаимопонимание.

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Акцию на площади Ивана Франко анонсировал ветеран и бывший военный медик Дмитрий Козятинский, который в 2025 году был одним из инициаторов протестов в защиту независимости НАБУ и САП.

Ветеран Козятинский говорит, что власти рассчитывают "переждать"

По словам Козятинского, протестующие выступают против постоянных кадровых перестановок в правительстве и увольнения чиновников, работу которых считают эффективной.

17 июля он опубликовал пост, в котором отметил, что "людей не услышали": "Ни гражданских, ни военных, которые громко заявляли о необходимости реальных изменений в армии. Оставили главнокомандующего, который плетет интриги и создал из штурмовых полков свою личную мини-армию. Руководство государства не общается с обществом, и это делает ситуацию еще хуже".

Козятинский озвучил версию того, что пытаются сделать власти: "Переждать".

"Они думают, что мы просто протестуем и разойдемся. Они ошибаются, так же как и тогда, когда Сырский решил, что можно всем заткнуть рот и уничтожить последние надежды на преобразование армии. Сейчас важно продемонстрировать наше максимальное внимание и вовлеченность!", — сказал ветеран и призвал выходить на протесты.

Накануне протесты прошли также во Львове, Одессе, Хмельницком, Ужгороде, Днепре, Харькове и ряде других городов Украины. 17 июля протесты планируется продолжить с 20:00, однако кое-где люди уже начали собираться на тех же местах, где проходили митинги 16 июля. Во Львове, например, это памятник Тарасу Шевченко в центре города. Там участники протеста заявили, что считают Федорова одним из самых эффективных руководителей оборонного ведомства и выступают против его отстранения. В конце акции протестующие договорились собираться каждый четверг в 19:00 до назначения нового министра обороны.

Протесты прошли по всей Украине, где это позволяла обстановка с безопасностью

В Сумах жителей попросили воздержаться от массовых собраний из-за сложившейся ситуации с безопасностью, ведь россияне постоянно наносят удары по этому городу, расположенному у границы.

Отставка Михаила Федорова с поста министра обороны Украины — что известно

12 июля президент Владимир Зеленский объявил об обновлении Кабинета министров и кадровых изменениях среди руководителей правоохранительных органов в рамках новой политической стратегии Украины. Премьер-министра Юлию Свириденко отправили в отставку. Вместо этого ей предложили стать послом в США, но она отказалась.

14 июля Верховная Рада одобрила отставку премьер-министра Украины Юлии Свириденко и её правительства. Новым премьер-министром стал Сергей Корецкий.

15 июля Михаил Федоров подтвердил, что покидает пост министра обороны, и подвел итоги своей работы. Среди достижений он назвал отключение российским военным Starlink, развитие программ по закупке дронов, реформу закупок, контракты на вооружение и тестирование украинской баллистики. На брифинге 16 июля он откровенно рассказал о конфликте с главнокомандующим Александром Сырским и заявил, что тот "плетет интриги, которые раскалывают страну".

Зеленский предлагал главе МВД Игорю Клименко возглавить Министерство обороны в новом правительстве, но тот, по данным инсайдеров, отказался.

Михаил Федоров возглавлял Министерство обороны с января 2026 года. Его назначили на эту должность вместо Дениса Шмыгаля. Игорь Клименко возглавил МВД в феврале 2023 года после гибели Дениса Монастырского в авиакатастрофе в Броварах. До этого он более трёх лет руководил Национальной полицией Украины.

Министр обороны Украины назначается Верховной Радой по представлению президента Украины, поскольку эта должность относится к так называемой президентской квоте. Президент также сообщил, что обязанности министра обороны Украины будет исполнять Евгений Хмара, возглавлявший Центр специальных операций "Альфа" СБУ, который, по словам Зеленского, демонстрирует одни из самых высоких результатов в уничтожении российских военных. Впрочем, для назначения Евгения Хмары министром обороны существует юридическое препятствие. Евгений Хмара является действующим генералом, а согласно законодательству Украины действующий военнослужащий не может возглавлять министерство обороны, поэтому сначала его необходимо уволить с военной службы.

Напомним, что после отстранения Михаила Федорова от должности министра обороны рапорт об увольнении подал заместитель командующего ВВС ВСУ Павел Елизаров.

Кроме того, Фокус рассказывал о том, как общественность отреагировала на отставку министра обороны Михаила Федорова.