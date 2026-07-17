"Поверніть Федорова": в Києві та низці міст вже другий день тривають мітинги

В Україні другий день тривають мітинги проти відставки міністра оборони Михайла Федорова. Люди вимагають Верховну Раду повернутися з канікул на які вона йде до серпня, повернути Михайла Федорова на пост міністра оборони та відправити у відставку головкома Олександра Сирського.

Протестувальники у різних містах України висловлюються проти кадрових змін у Міністерстві оборони. До протестів долучились ветерани, громадські активісти, народні депутати та публічні люди. Фокус зібрав все, що відомо.

Протести у Києві вже традиційно проходять поблизу театру імені Івана Франка, що в центрі міста та біля урядового кварталу. Люди вийшли з картонками, вимагаючи повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а також відправити у відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, з яким, як повідомив сам Федоров, йому не вдалось знайти порозуміння.

Акцію на площі Івана Франка анонсував ветеран і колишній бойовий медик Дмитро Козятинський, який у 2025 році був одним з ініціаторів протестів на захист незалежності НАБУ і САП.

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Ветеран Козятинський каже, що влада розраховує "перечекати"

За словами Козятинського, протестувальники виступають проти постійних кадрових перестановок в уряді та звільнення посадовців, роботу яких вважають ефективною.

17 липня він опублікував пост в якому зазначив, що " людей не почули": "Ані цивільних, ані військових, які гучно говорили про потребу реальних змін у армії. Залишили головкома, який плете інтриги та зробив зі штурмових полків особисту міні армію. Керівництво держави не говорить із суспільством, і це робить ситуацію ще гіршою".

Козятинський озвучив версію того, що намагається зробити влада: "Перечекати".

"Вони думають, що ми попротестуємо і розійдемося. Вони помиляються, так само як і тоді, коли Сирський вирішив, що можна всім закрити рота і знищити останні надії на трансформацію війська. Зараз важливо показати нашу максимальну увагу та залученість!", — сказав ветеран на закликав виходити на протести.

Напередодні протести пройшли також у Львові, Одесі, Хмельницькому, Ужгороді, Дніпрі, Харкові та низці інших міст України. 17 липня протести планується продовжити із 20.00, втім подекуди люди вже почали збиратись на тих же локаціях, де мітинги були 16 липня. У Львові, наприклад, це пам'ятник Тарасу Шевченку в центрі міста. Там учасники протесту заявили, що вважають Федорова одним із найефективніших керівників оборонного відомства та виступають проти його відсторонення. Наприкінці акції протестувальники домовилися збиратися щочетверга о 19:00 до призначення нового міністра оборони.

Протести пройшли по всій Україні, де дозволяла безпекова ситуація

У Сумах людей попросили утриматись від зібрань через безпекову ситуацію, адже росіяни постійно атакують це місто біля кордону.

Відставка Михайла Федорова з посади міністра оборони України — що відомо

12 липня президент Володимир Зеленський анонсував оновлення Кабінету міністрів і кадрові зміни серед керівників правоохоронних органів у межах нової політичної стратегії України. Прем'єрку Юлію Свириденко відправили у відставку. Натомість їй пропонували стати послом в США, але вона відмовилась.

14 липня Верховна Рада підтримала відставку премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко та її уряду. Новим прем'єр-міністром став Сергій Корецький.

15 липня Михайло Федоров підтвердив, що залишає посаду міністра оборони, та підсумував результати роботи. Серед досягнень він назвав відключення російським військовим Starlink, розвиток програм із закупівлі дронів, реформу закупівель, контракти на озброєння і тестування української балістики. На брифінгу 16 липня він відверто розповів про конфлікт із головкомом Олександром Сирським та заявив, що він "плете інтриги, які розколюють країну".

Зеленський пропонував керівнику МВС Ігорю Клименку очолити Міністерство оборони в новому уряді, але він, за даними інсайдерів, відмовився.

Михайло Федоров очолював Міністерство оборони з січня 2026 року. Його призначили на цю посаду замість Дениса Шмигаля. Ігор Клименко очолив МВС у лютому 2023 року після загибелі Дениса Монастирського в авіакатастрофі у Броварах. До цього він понад три роки керував Національною поліцією України.

Міністр оборони України призначається Верховною Радою за поданням президента України, оскільки ця посада належить до так званої президентської квоти. Президент також повідомив, що обов’язки міністра оборони України виконуватиме Євген Хмара, який очолював Центр спеціальних операцій Альфа СБУ, який, за словами Зеленського, демонструє одні з найвищих результатів у знищенні російських військових. Втім для призначення Євгена Хмари міністром оборони є юридична перешкода. Євген Хмара є діючим генералом, а за законом України діючий військовий не може очолювати міністерство оборони, тому спершу його потрібно звільнити з військової служби.

Нагадаємо, після усунення Михайла Федорова з посади міністра оборони, подав рапорт про звільнення заступник командувача ПС ЗСУ Павло Єлізаров.

Також Фокус розповідав, якою була реакція суспільства на відставку міністра оборони Михайла Федорова.