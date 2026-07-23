Майданы вместо Рады — почему парламент перестал отражать настроения страны и как реагирует улица
Украинский парламент устарел и перестал отражать общественные настроения — просто потому, что его избирали в 2019 году, когда повестка дня была совсем другой, отмечает военнослужащий Павел Казарин. Поэтому и возникают "Майданы картонок" — люди, чье мнение никоим образом не представлено в политике, выходят на улицу и самовыражаются.
Весь наш перенос политики на улицу — это история о неработающем парламенте.
Задача парламента — представлять различные группы и различные точки зрения. Чтобы они уравновешивали друг друга, договаривались между собой, а решения становились результатом компромисса. Раз в 5 лет состав парламента приводится в соответствие с актуальными настроениями.
Но война не позволяет нам обновить парламент. Из-за этого мы оказались в ситуации, когда общественные настроения и повестка дня уже изменились, а Верховная Рада — нет. Страна живет в 2026 году, а парламент до сих пор отражает настроения осени 2019 года.
В результате все, кто считает себя недопредставленным, уже во второй раз берут плакаты и выходят на улицу. И как с этим быть в ситуации, когда выборов до окончания войны не будет, — я не знаю.
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