Майданы вместо Рады — почему парламент перестал отражать настроения страны и как реагирует улица

Весь наш перенос политики на улицу — это история о неработающем парламенте.

Задача парламента — представлять различные группы и различные точки зрения. Чтобы они уравновешивали друг друга, договаривались между собой, а решения становились результатом компромисса. Раз в 5 лет состав парламента приводится в соответствие с актуальными настроениями.

Но война не позволяет нам обновить парламент. Из-за этого мы оказались в ситуации, когда общественные настроения и повестка дня уже изменились, а Верховная Рада — нет. Страна живет в 2026 году, а парламент до сих пор отражает настроения осени 2019 года.

В результате все, кто считает себя недопредставленным, уже во второй раз берут плакаты и выходят на улицу. И как с этим быть в ситуации, когда выборов до окончания войны не будет, — я не знаю.

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