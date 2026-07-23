Майдани замість Ради — чому парламент перестав відображати настрої країни і як реагує вулиця

Увесь наш перехід політики на вулицю — це історія про парламент, що не працює.

Завдання парламенту — представляти різні групи та різні погляди. Щоб вони врівноважували одна одну, домовлялися між собою, а рішення ставали результатом компромісу. Раз на 5 років склад парламенту приводиться у відповідність до актуальних настроїв.

Але війна не дає нам оновити парламент. Через це ми опинилися в ситуації, коли суспільні настрої та порядок денний вже змінилися, а Верховна Рада — ні. Країна живе у 2026 році, а парламент досі представляє настрої зразка осені 2019-го.

У результаті всі, хто почувається недопредставленим, вже вдруге беруть картонки й виходять на вулицю. І як із цим бути в ситуації, коли виборів до завершення війни не буде, — я не знаю.

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