Мобилизация, контрнаступление и единство. Почему важно сохранять оптимизм без перспективы быстрой победы

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Прямо очень пылает в интернетах. Поэтому хочу кое-что объяснить о коммуникациях и социальной реальности. Потому что у нас пропагандистов и медиа-экспертов расплодилось, а базовые книги, как будто, никто и не читал.

Так вот. Телемарафон (точнее — слишком оптимистичная повестка дня в пропаганде) — это зло. Но зло которое сложилось вполне естественно. После первых месяцев войны риторика "скорой победы" была неизбежной, и именно риторика "скорой победы" гарантировала единство, слаженность, рейтинги и отсутствие масштабных внутренних срачей. Это была соблазнительная риторика, которую трудно было не подхватить. Дьявольский соблазн.

Это детерминировано двумя событиями:

Событиями в Буче и Ирпене. Которые сделали ненависть базой национального единства. Точнее, вывели ненависть на новый уровень. Тем, что армия России, вторая армия мира в головах многих людей, получила нагоняй и была разбита на севере. Это подавило первый испуг. У многих пришло ощущение эйфории.

Кстати, здесь я сделаю ремарку об Арестовиче. Нет, не он сделал мем "две-три недели" популярным. Это именно этот мем сделал популярным его. Потому что в первые недели войны большинство людей были растерянными и испуганными, они слышали то, что хотели слышать в условиях максимального внешнего кризиса.

Так вот. Победа под Киевом дала понимание, что мы можем как минимум не проиграть. Открытый сразу акт геноцида продемонстрировал, за что идет война. Тогда — за то, чтобы отомстить. Это то, что объединило и тех, кто сразу пошел воевать, и тех, кто остался в тылу, и тех, кто бежал на запад страны или за границу. И это все еще умножалось на естественное единение вокруг флага.

Я не знаю, насколько серьезно в марте-апреле 2022 года мы были близки к мирному соглашению на каких-то условиях. Но после Бучи и Киева общество радикализировалось максимально. "Давайте воевать до победного конца, и мы готовы на это", — думали многие военные. "Давайте воевать до победного конца, и мы готовы, чтобы военные воевали за это. Ну и я чем могу помогу", — думали многие гражданские. Некоторые гражданские офигенно включились. Некоторые ограничились гифками "Верим в ВСУ".

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Мобилизация — цена победы. Что нужно сделать для того, чтобы она прошла нормально и эффективно

На этой волне общество в целом прошло супертяжелое лето 2022. Потом была осень с Харьковом и Херсоном. И только ракетный террор начал портить настроение. Но потом поставки оружия, контрнаступление и это все затмило даже кровавую битву под Бахмутом.

Злоупотребляла ли официальная риторика "контрнаступлением" и "осенью в Крыму"? Да. Но было бы ошибкой думать, что она сформировала общественные настроения. Она шла за ними. Все хотели верить в то, что как только "леопарды" приедут — россияне убегут. Да, вера в скорую победу — это та самая база единства, в которую поверить были готовы все или почти все.

Этот конструкт (когда впечатляющее большинство любит Зеленского, Залужного и пса Патрона одновременно, уверенное, что единственный формат победы — это уничтоженная Россия) разрушен тем, что надежды и чаяния, подпитанные ошибками пропаганды, не оправдались:

Россияне не сбежали от "леопардов". Украинское общество не вылечило причины своей разобщенности. Государство не эволюционировало мгновенно. Пойти воевать или отдать на работе в тылу всего себя готовы не все. Угроза у нас общая, а интересы общества иногда бывают сильно важнее индивидуального комфорта отдельных его членов.

А еще и партнеры каким-то бредом занимаются. И это при том, что россияне за этот год вообще не имели стратегических успехов, а по некоторым позициям украинский потенциал сильно вырос. Но коллективное и индивидуальное восприятие вообще не обязательно коррелирует с реальностью.

Вот это разочарование и плавит многих. Военных, которые разочарованы в обществе. Общество, которое разочаровано в реальности. Отсюда — поиск виновных, или апатия, или истерика.

Поэтому сейчас нам придется пересмотреть свою картину мира. И найти другую базу для калибровки общественных настроений: эта война может и должна быть выиграна украинским обществом при поддержке Запада. Даже если мы друг другу очень не нравимся. К политикам эта логика тоже относится.

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