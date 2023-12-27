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Мнения

Мобилизация, контрнаступление и единство. Почему важно сохранять оптимизм без перспективы быстрой победы

Каждому украинцу надо понять: эта война может и должна быть выиграна украинским обществом при поддержке Запада, уверяет блогер Юрий Богданов. Это важно осознать именно сейчас, когда исчезли все надежды на быструю победу.

Юрий Богданов
Юрий Богданов
Блогер
eye 114
ВСУ, украинская армия, победа
Фото: Открытые источники | Быстрая победа невозможна. Победа — неизбежна!
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Прямо очень пылает в интернетах. Поэтому хочу кое-что объяснить о коммуникациях и социальной реальности. Потому что у нас пропагандистов и медиа-экспертов расплодилось, а базовые книги, как будто, никто и не читал.

Так вот. Телемарафон (точнее — слишком оптимистичная повестка дня в пропаганде) — это зло. Но зло которое сложилось вполне естественно. После первых месяцев войны риторика "скорой победы" была неизбежной, и именно риторика "скорой победы" гарантировала единство, слаженность, рейтинги и отсутствие масштабных внутренних срачей. Это была соблазнительная риторика, которую трудно было не подхватить. Дьявольский соблазн.

Это детерминировано двумя событиями:

  1. Событиями в Буче и Ирпене. Которые сделали ненависть базой национального единства. Точнее, вывели ненависть на новый уровень.
  2. Тем, что армия России, вторая армия мира в головах многих людей, получила нагоняй и была разбита на севере. Это подавило первый испуг. У многих пришло ощущение эйфории.

Кстати, здесь я сделаю ремарку об Арестовиче. Нет, не он сделал мем "две-три недели" популярным. Это именно этот мем сделал популярным его. Потому что в первые недели войны большинство людей были растерянными и испуганными, они слышали то, что хотели слышать в условиях максимального внешнего кризиса.

Так вот. Победа под Киевом дала понимание, что мы можем как минимум не проиграть. Открытый сразу акт геноцида продемонстрировал, за что идет война. Тогда — за то, чтобы отомстить. Это то, что объединило и тех, кто сразу пошел воевать, и тех, кто остался в тылу, и тех, кто бежал на запад страны или за границу. И это все еще умножалось на естественное единение вокруг флага.

Я не знаю, насколько серьезно в марте-апреле 2022 года мы были близки к мирному соглашению на каких-то условиях. Но после Бучи и Киева общество радикализировалось максимально. "Давайте воевать до победного конца, и мы готовы на это", — думали многие военные. "Давайте воевать до победного конца, и мы готовы, чтобы военные воевали за это. Ну и я чем могу помогу", — думали многие гражданские. Некоторые гражданские офигенно включились. Некоторые ограничились гифками "Верим в ВСУ".

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На этой волне общество в целом прошло супертяжелое лето 2022. Потом была осень с Харьковом и Херсоном. И только ракетный террор начал портить настроение. Но потом поставки оружия, контрнаступление и это все затмило даже кровавую битву под Бахмутом.

Злоупотребляла ли официальная риторика "контрнаступлением" и "осенью в Крыму"? Да. Но было бы ошибкой думать, что она сформировала общественные настроения. Она шла за ними. Все хотели верить в то, что как только "леопарды" приедут — россияне убегут. Да, вера в скорую победу — это та самая база единства, в которую поверить были готовы все или почти все.

Этот конструкт (когда впечатляющее большинство любит Зеленского, Залужного и пса Патрона одновременно, уверенное, что единственный формат победы — это уничтоженная Россия) разрушен тем, что надежды и чаяния, подпитанные ошибками пропаганды, не оправдались:

  1. Россияне не сбежали от "леопардов".
  2. Украинское общество не вылечило причины своей разобщенности.
  3. Государство не эволюционировало мгновенно.
  4. Пойти воевать или отдать на работе в тылу всего себя готовы не все.
  5. Угроза у нас общая, а интересы общества иногда бывают сильно важнее индивидуального комфорта отдельных его членов.

А еще и партнеры каким-то бредом занимаются. И это при том, что россияне за этот год вообще не имели стратегических успехов, а по некоторым позициям украинский потенциал сильно вырос. Но коллективное и индивидуальное восприятие вообще не обязательно коррелирует с реальностью.

Вот это разочарование и плавит многих. Военных, которые разочарованы в обществе. Общество, которое разочаровано в реальности. Отсюда — поиск виновных, или апатия, или истерика.

Поэтому сейчас нам придется пересмотреть свою картину мира. И найти другую базу для калибровки общественных настроений: эта война может и должна быть выиграна украинским обществом при поддержке Запада. Даже если мы друг другу очень не нравимся. К политикам эта логика тоже относится.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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