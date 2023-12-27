Мобілізація, контрнаступ та єдність. Чому важливо зберігати оптимізм без перспективи швидкої перемоги

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Прямо дуже палає в інтернетах. Тому хочу дещо пояснити про комунікації і соціальну реальність. Бо у нас пропагандистів і медіа-експертів розплодилося, а базові книжки, наче, ніхто і не читав.

Так от. Телемарафон (точніше — надто оптимістичний порядок денний в пропаганді) — це зло. Але зло яке склалося цілком природно. Після перших місяців війни риторика "скорої перемоги" була неминучою, і саме риторика "скорої перемоги" гарантувала єдність, злагодженість, рейтинги і відсутність масштабних внутрішніх срачів. Це була спокуслива риторика, яку важко було не підхопити. Диявольська спокуса.

Це детерміновано двома подіями:

Подіями у Бучі і Ірпені. Які зробили ненависть базою національної єдності. Точніше, вивели ненависть на новий рівень. Тим, що армія Росії, друга армія світу в головах багатьох людей, отримала прочухану і була розбита на півночі. Це подавило перший переляк. У багатьох прийшло відчуття ейфорії.

До речі, тут я зроблю ремарку про Арестовича. Ні, не він зробив мем "два-три тижні" популярним. Це саме цей мем зробив популярним його. Бо в перші тижні війни більшість людей були розгубленими і переляканими, вони чули те, що хотіли чути в умовах максимальної зовнішньої кризи.

Так от. Перемога під Києвом дала розуміння, що ми можемо як мінімум не програти. Відкритий відразу акт геноциду продемонстрував, за що йде війна. Тоді — за те, щоб помститися. Це те, що обєднало і тих, хто відразу пішов воювати, і тих, хто залишився в тилу, і тих, хто тікав на захід країни чи за кордон. І це все ще помножувалося на природне єднання навколо прапору.

Я не знаю, наскільки серйозно у березні-квітні 2022 ми були близькі до мирної угоди на якихось умовах. Але після Бучі і Києва суспільство радикалізувалося максимально. "Давайте воювати до переможного кінця, і ми готові на це", — думало багато військових. "Давайте воювати до переможного кінця, і ми готові, щоб військові воювали за це. Ну і я чим можу допоможу", — думало багато цивільних. Деякі цивільні офігенно включилися. Деякі обмежилися гіфками "Віримо у ЗСУ".

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Мобілізація – ціна перемоги. Що потрібно зробити для того, щоб вона пройшла нормально і ефективно

На цій хвилі суспільство в цілому пройшло суперважке літо 2022. Потім була осінь з Харковом і Херсоном. І тільки ракетний терор почав псувати настрій. Але потім постачання зброї, контрнаступ і оце усе затьмарило навіть криваву битву під Бахмутом.

Чи зловживала офіційна риторика "контрнаступом" і "осінню в Криму"? Так. Але було б помилкою думати, що вона сформувала суспільні настрої. Вона йшла за ними. Всі хотіли вірити в те, що як тільки "леопарди" поїдуть — росіяни повтікають. Так, віра у швидку перемогу — це та сама база єдності, в яку повірити були готові всі або майже все.

Цей конструкт (коли вражаюча більшість любить Зеленського, Залужного і пса Патрона одночасно, впевнена, що єдиний формат перемоги — це знищена Росія) зруйнований тим, що надії і сподівання, підживлені помилками пропаганди, не справдилися:

Росіяни не втекли від "леопардів". Українське суспільство не вилікувало причини своєї роз'єднаності. Держава не еволюціонувала миттєво. Піти воювати чи віддати на роботі в тилу всього себе готові не всі. Загроза у нас спільна, а інтереси суспільства іноді бувають сильно важливіші індивідуального комфорту окремих його членів.

А ще і партнери якоюсь маячнею займаються. І це при тому, що росіяни за цей рік взагалі не мали стратегічних успіхів, а по деяким позиціям український потенціал сильно зріс. Але колективне і індивідуальне сприйняття взагалі не обов'язково корелює з реальністю.

Ось це розчарування і плавить багатьох. Військових, які розчаровані у суспільстві. Суспільство, яке розчароване у реальності. Звідси — пошук винних, чи апатія, чи істерика.

Тому зараз нам доведеться переглянути свою картину світу. І віднайти іншу базу для калібрування суспільних настроїв: ця війна може і має бути виграна українським суспільством за підтримки Заходу. Навіть, якщо ми один одному дуже не подобаємося. До політиків ця логіка теж відноситься.

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