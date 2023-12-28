Все на защиту инвалидов от злого Залужного: почему кто-то не понимает, что мобилизация - это всерьез

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Все на защиту инвалидов от злого Залужного!

Стон и плач несется просторами Украины. Кровожадный Залужный намерен отправить на верную смерть, вооружив автоматами, калечных одноглазых и одноруких, бросить их в неотапливаемые окопы!

Как следует из реплики главкома Залужного на его первой пресс-конференции, инвалидность – это не обериг от службы в армии: решение — за ВВК.

Вопрос к членам общества защиты инвалидов: а чем сейчас занимаются тысячи ваших подзащитных? Они все прикованы к постелям, а няньки кормят их из ложечки и выносят судно? Нет, не все: большая часть успешно интегрирована в повседневную жизнь, как-то в ней устроились, зарабатывают, содержат себя и семьи, донатят… Короче: все как у людей без инвалидности. Да, кто-то на два метра не подпрыгнет, кто-то из ружья белке в глаз не попадет… Но для того, чтобы направить дрон в люк танка, атлетическое сложение не требуется. И для службы на кухне тоже, и нормировщики в цеху ремонта броневиков не нуждаются во второй ноге. А бухгалтер может носить очки с толстенными линзами или быть глухим, как тетерев. Мой дядька руководил цехом на военном предприятии, пока окончательно не ослеп. Ему просто стало опасно находиться на производстве. Но долгие годы, постепенно слепея и получив инвалидность, он руководил ответственным производством и пользовался уважением.

Кстати, о нынешних инвалидах. Интересно бы подсчитать, какая их часть купила свой статус. Можно только порадоваться за членов ВВК: озолотившись на продаже почетного звания инвалида, они теперь определяют пригодность к службе в армии. Без этого у нас никак… Или в этом тоже Залужный виноват? К правоохранительным органам претензий нет? Напомните: скольких взяточников в белых халатах и при воинских званиях посадили с начала войны? А соучастники их преступлений – десятки тысяч взяткодателей – хоть кто-то сел?..

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Наивные граждане льют слезы от воображаемой картины: вот одноногий инвалид, опираясь на свой автомат, штурмует вражеские позиции, а снайпер с жутким астигматизмом ловит силуэт врага в прицел снайперской винтовки… Смею предположить, не об этом мечтают Залужный и парни на передовой. Те полмиллиона человек, в которых нуждается наша армия, должны заполнить не только вакансии штурмовиков, пехоты и артиллеристов, но и многих тысяч работников вспомогательных служб: поваров, снабженцев, технологов, электриков и сантехников. С ними в армии та же беда, что и на гражданке. Но армии они нужнее. Вот и вся правда.

А теперь задумаемся: почему через два года после начала полномасштабных боевых действий главком вынужден выходить на пресс-конференцию и пояснять стране, что дело военных – воевать, а задача правительства – обеспечить их по мере возможности рекрутами, финансами и материально-техническими средствами? В Кабмине до этого не догадываются? Почему только сегодня парламент озаботился решением вопроса наполнения войск живой силой? До этого на улице Банковой, тотально управляющей своим бессловесным законодательным большинством, об этом не думали? Или раньше все силы ОП уходили на пиар и конфронтацию с военными, к которым сегодня добавилось оглашение закрытой информации о численных потребностях ЗСУ?

Чем занималась страна все это время с подачи политического руководства? Медитацией под заунывный Телемарафон, дурноватые камлания про две-три недели и российских чмобиков, которые вот-вот сдадутся. Что сделал новый руководитель "Укроборонпрома"? Испытательные три месяца минули: где отчет, где лавина новых вооружений?

Пока вся страна лишь донатит и собирает на коленях дроны. Обратился к паре знакомых, занятых в этой сфере – предложил свои посильные услуги. Ответ один: людей хватает – денег нет. Вот как выглядит технология производства дронов со слов одного из знакомых. Люди скидываются на такси и едут на окраину города, чтобы целый день в гараже паять и тестировать дроны: при условии, если есть деньги на закупку комплектующих… Те, кто имел хоть какое-то отношение к серьезному производству, могут представить эффективность такой "промышленности" и себестоимость конечной продукции.

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Но где же масштабирование, где результат работы сотни госпредприятий, входящих в структуру "Укроборонпрома"? По отрывочным данным из недр этой организации, большей частью усилия директоров предприятий заключаются в сдаче в аренду заброшенных помещений, на которых частные предприниматели будут клепать все те же дроны и минометы. Да-да: я уже не первый раз обнаруживаю призывы сброситься на минометы для отдельных подразделений. Это как?!

И последнее: что сделала держава, чтобы ее граждане осознали свою ответственность и не бегали от военкомов, как от чумы? Где военная пропаганда? Где плакаты, поднимающие боевой дух? Я не вспомню ничего примечательного, кроме плакатов Третьей штурмовой. В ней, говорят, нет проблем с личным составом. Но этим занимается ее персональная пресс-служба. А чем занята пресс-служба Кабмина, МО, "Укроборонпрома"?.. Я не видел ни одного бигборда с приглашением на производство. Раз нет набора персонала – нет и самого производства. Ведь еще до войны поиск в Киеве толкового сварщика или фрезировщика был изнуряющим квестом. Но не хватает не только профессиональных токарей и сварщиков, в пресс-службах нет талантливых художников и пиарщиков: за два года не появилось ни единого запоминающегося плаката.

Тем временем враг, едва захватив населенный пункт, первым делом "метит" его своими плакатами с колорадскими лентами, воевавшими дедами и клятвами "С Россией навек". Вы видели что-то подобное у нас? Нет. Результат – в отсутствии желающих защищать страну и работать на ее военную мощь.

Настал момент истины, когда проблемы накопились и требуют немедленного решения. Но решать их некому: те, что при власти, не на то учились. Мне представляется самой главной задачей на нынешний момент – смена власти, пока не поздно. Она так или иначе состоится в недалеком будущем. Но, боюсь, к тому моменту, когда народ созреет и вынесет эту никчемную власть на вилах, будет уже поздно: мы упустим время, потеряем людей, территории и независимость.

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