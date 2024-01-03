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Думки

Податок як засіб не піти на фронт. Як працюватиме бронь від мобілізації для багатих

Бронювання за сплаченими податками однозначно треба запроваджувати, вважає економіст Павло Кухта. Адже, висмикуючи з економіки високопродуктивні кадри й відправляючи їх на низькі армійські посади, країна підриває власну обороноздатність

Павло Кухта
Павло Кухта
Економіст, політик, громадський діяч
eye 3278
Гроші, гривні, зарплата
Легально отримані гроші стануть бронею від мобілізації
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Бронювання для тих, хто платить високі податки — новий рік приніс нову ініціативу з впорядкування мобілізації в Україні.

ЗМІ пишуть, що у високих кабінетах обговорюється ідея надавати автоматичне бронювання тим українцям, які його хочуть і сплачують щомісяця великі податки. Нині обговорюється сума 6000 грн. ПДФО — це відповідає офіційній зарплаті найманого працівника розміром приблизно 33 400 грн. Очевидно, що цей підхід можна (і необхідно) також розповсюдити на ФОП і резидентів "Дія.City" — так само автоматично бронювати за умови сплати певного рівня податків.

Вважаю, що це хороша спроба налагодити нові цивілізовані норми існування суспільства, коли ми заходимо в третій рік війни. Війна на виснаження — це війна економік, і мірою ефективності в ній є рівень доходів, який людина створює для держави. Висмикуючи з економіки високопродуктивні кадри й відправляючи їх на низькі армійські посади, ми підриваємо власну обороноздатність. Розуміння цієї проблеми — демонстрація серйозного і грамотного підходу з боку влади.

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UPD. Головний висновок з обговорення — бронювання за сплаченими податками треба запроваджувати разом з демобілізацією. І робити це треба терміново. Людей треба відпускати додому.

Все інше — звичайна ідеологічна різниця між лівими активістами і правими управлінцями. Перші здебільшого емоційно (й, як завжди, галасливо) протестують, другі здебільшого раціонально (й, як завжди, спокійно) підтримують.

Оскільки на емоціях війну ми можемо лише програти — бронювання за сплаченими податками однозначно треба запроваджувати.

Автор висловлює особисту думку, яка може не співпадати із позицією редакції. Відповідальність за опубліковані дані в рубриці "Думки" несе автор.

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