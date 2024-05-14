Ірина Гатун прокоментувала скандальний номер "Кварталу 95" про окупований Скадовськ (відео)

Ірина Гатун заявила, що немає бажання говорити про скандальні номери "Кваратлу 95". Акторка зазначила, що попри резонанс навколо номерів вона продовжує працювати в акторському складі студі "Квартал 95"

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Акторка "Кварталу 95" Ірина Гатун, яка на початку 2024 року стала фігуранткою скандалу з номером про переселенку зі Скадовська, вперше прокоментувала, що думає на цей рахунок. Своєю думкою акторка поділилася у випуску тур Зірками на Люкс ФМ!

"Далі все працюю. Але я не хочу про це говорити. Адекватні люди знають, все розуміють, що це не було зроблено, щоб це створити. Тим кому це не пояснить, це вже не пояснюється. Для мене це неприємний момент життя. Я особисто нікого не хотіла образити. В "Кварталі" я далі працюю, як би ви цього не хотіли, в театрі я також далі працюю", — сказала Ірина Гатун.

13:15 Гатун про скандал у 95 Кварталі

Зокрема, мова йде про новорічний номер студії "Квартал 95" про жительку з міста Скадовськ (знаходиться на тимчасово окупованій росіянами частині Херсонської області), яка через війну змушена переїхати на Закарпаття. Там дівчина намагається перейти на українську мову, попри те, що все життя вона говорила російською. Перехід на державну мову дівчині дається складно, тому навіть прості українські слова переселенки виходять смішно.

У номері актори "Кварталу 95" копіюють мову дівчини таким чином висміюючи її акцент та вимову. Такий жарт артистів викликав агресивну реакцію у суспільстві, які зазначили, що актори насміхаються над людьми, які вимушено покинули свої домівки.

Тоді через шквал реакцій у суспільстві канал "1+1" пообіцяв видалити номер з новорічної програми і вибачився перед глядачами. Натомість на критику від глядачів нарвалася не лише команда "Кварталу 95", а й актори, які виконали головні ролі — Ірина Гатун та Юрій Великий. Тоді акторів навіть внесли у базу "Миротворець". На фоні зі скандалом про номер, з’ясувалося і те, що Ірина Гатун відвідувала окупований Крим вже після 2014 року. Тоді акторка виправдалася і пояснила.

Вже через три місяці "Квартал 95" знову потрапив у скандал. Цього разу через номер про біженців, де знову фігурувала Ірина Гатун. На початку травня "Квартал 95" потрапив в черговий скандал через номер у військовій формі. Цього разу народні депутати навіть направили позов до СБУ та Генпрокуратури з вимогою притягнти студію до кримінальної відповідальності.