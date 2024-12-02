Звезда "Квартала 95" Юрий Великий женился и показал свою возлюбленную — видео

Юрий Великий длительное время держал свою личную жизнь в тайне. Однако, как оказалось, актер уже полгода как официально женат. Кто его избранница, читайте в материале.

44-летний актер студии "Квартал 95", комик и экс-участник дуэта "Братья Шумахеры" Юрий Великий публично признался, что официально женат и впервые показал свою избранницу. Сделал он это во время очередной записи программы "Лига смеха" в программе "Ближе к звездам".

Так, он рассказал, что его избранницу зовут Алина. Они вместе уже несколько лет, однако отношения зарегистрировали летом 2024 года — в конце июля.

Алина Великая рассказала, что пара вместе проживала нелегкие испытания, которые и привели к тому, что они стали официально мужем и женой.

Стоит заметить, что Юрий Великий не афиширует подробностей личной жизни, однако известным фактом является то, что актер имеет дочь, которую зовут Екатерина. Девочка родилась в предыдущих отношениях.

Относительно жены Юрия, Алины. На личной странице девушки в сети Фейсбук указано, что она родом из Тернополя, однако сейчас проживает в Киеве. Там же указано, что девушка также имеет актерские навыки. Изучала Менеджмент шоубизнеса в КНУКиИ/ Киевский национальный университет культуры и искусств, где также закончила актерские курсы.

Стоит заметить, что в прошлом году новогодний номер написанный Юрием Великим о девушке из Скадовска стал скандальным. Все из-за высмеивания языка и переселенцев.

Тогда из-за негативной реакции общества на номер канал "1+1" пообещал убрать номер из новогодней программы и принес извинения перед зрителями. Зато на критику от зрителей нарвалась не только команда "Квартала 95", но и актеры, исполнившие главные роли — Ирина Гатун и Юрий Великий, их даже внесли в базу "Миротворец". На фоне со скандалом о номере, выяснилось и то, что актриса Ирина Гатун посещала оккупированный Крым уже после 2014 года. Тогда звезда "Квартала 95" оправдалась и объяснила, почему так произошло.

Напомним, ранее мы писали, что Ирина Гатун прокомментировала скандальный номер "Квартала 95" об оккупированном Скадовске.

Кроме этого, Фокус писал, что "Квартал 95" спел о переговорах под видео погибшего воина: побратимы и семья возмущены.