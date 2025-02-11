После 28 февраля некоторые категории могут лишиться бронирования от мобилизации: кого это касается

По словам нардепа Дмитрия Кисилевского, до 28 февраля предприятия должны повторно забронировать своих сотрудников, иначе они могут остаться без отсрочек.

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Предприятия в Украине должны подтвердить статус критически важного до 28 февраля, чтобы забронировать своих работников. В противном случае сотрудники могут остаться без отсрочек. Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат от политической партии "Слуга народа", член парламентского комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

По его словам, необходимость пересмотра правил определения критических предприятий возникла из-за случаев злоупотреблений.

"По старой системе предприятие демонстрировало соответствие критериям, а после того, как получало критичность, у него либо аномально росло количество работников, либо уровень зарплаты работников внезапно снижался до минимальной зарплаты. Таких предприятий было не так много, но они были", — рассказал нардеп.

По его словам, предприятия должны повторно забронировать сотрудников. В противном случае произойдет снятие отсрочек.

Дмитрий Кисилевский добавил, что сейчас в Украине около 20 тысяч критических предприятий. Нардеп не ожидает существенного изменения перечня предприятий, но предполагает, что их станет меньше.

Журналисты отметили, что бронировать военнообязанных могут:

органы государственной или местной власти;

компании с государственными заказами в оборонной сфере;

критические предприятия для экономики или жизнедеятельности населения.

Напомним, ранее народный депутат от "Батькивщины" Сергей Евтушок, что коммунальные предприятия потеряли большое количество специалистов из-за того, что не имеют статуса критически важных. В украинских городах не хватает людей, которые могли бы отремонтировать электросети или водопровод.

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что люди получают по 20 тысяч гривен заработной платы. Однако часть этих средств они возвращают руководителям.