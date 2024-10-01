Задержали и держали неделю: в Одесской области мужчину освободили из ТЦК по решению суда

В Болграде мужчину задержали на КП и продержали на сборном пункте несколько дней. А потом держали в воинской части, где его признали непригодным по состоянию здоровья.

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В Одесской области суд рассмотрел жалобу мужчины, которого задержали на КП "Дачное" на трассе Одесса–Киев и несколько дней удерживали на сборном пункте, а затем и в воинской части, хотя врач отметил, что он не подходит по состоянию здоровья. Мужчину освободили. О деле рассказали на сайте судебного реестра.

Отмечается, что к следственному судье поступила жалоба, в которой требовали освободить незаконно задержанное лицо. Мужчину задержали еще 20 сентября без каких-либо оснований сотрудниками полиции и удерживали без каких-либо правовых оснований. Следственного судью просили обязать начальника Болградского РТЦК немедленно освободить задержанного.

Задержанный мужчина рассказал, что его задержали полицейские на КП "Дачное" на трассе Одесса–Киев, которые вызвали представителей ТЦК. Те его без каких-либо объяснений задержали и доставили в одесский сборный пункт, где продержали четыре дня. После чего повезли в какую-то воинскую часть, где врач отметил, что он не подходит по состоянию здоровья. После чего 26 сентября мужчину удерживали уже в другом месте, которое в судебном деле не значится.

Мужчина отметил, что повесток не получал, ВВК не проходил и не отказывался проходить, ни одного документа не подписывал и ничего не знает о составлении протокола задержания.

Адвокат в судебном заседании отметил, что мужчина является военнообязанным, состоит на учете по месту регистрации, в розыске не находится. И лишен свободы противозаконно и должен быть освобожден.

Судья отметил, что никто не может быть арестован или содержаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда и только на основаниях и в порядке, установленных законом. А также каждому арестованному или задержанному должно быть безотлагательно сообщено о мотивах ареста или задержания. И каждый задержанный имеет право в любое время обжаловать в суде свое задержание, что мужчина и сделал.

"Согласно нормам уголовного процессуального законодательства или КУоАП служебные (должностные) лица РТЦК и СП не являются уполномоченными должностными лицами, которым предоставлено право на осуществление задержания лица и его дальнейшее содержание", — сказано в деле.

Судья отметил, что ему не было предоставлено доказательств законного нахождения задержанного в месте, где его удерживали. Так как в соответствии с информацией из приложения "Резерв+" по состоянию на 26 сентября мужчина не находился в розыске, является военнообязанным и состоит на учете, то его было решено освободить. И решение суда обжалованию не подлежит.

Напомним, Фокус писал о том, что украинцы, которые имеют право на отсрочку от мобилизации, должны быть готовы впоследствии оказаться на службе в ВСУ.