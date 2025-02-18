Контракт на 1 год и работа на медицинских должностях: Ляшко о службе разбронированных медиков

Ляшко заверил, врачи будут призываться исключительно на медицинские должности в ВСУ. А женщины-медики будут приобщаться к войску только добровольно.

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В Минздраве, комментируя разбронирование медицинских работников для нужд Вооруженных Сил Украины, отметили, что разбронированные медики будут заключать контракт на год. А призывать их будут исключительно на медицинские должности. Женщины-медики могут добровольно дать согласие для вступления в ряды ВСУ. Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телемарафона.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко о разбронировании медиков

"В таком алгоритме мы заключаем контракт на один год, человек понимает, что он перезивается, отслужит, отработает медиком в ВСУ один год исключительно на медицинской должности, и через год вернется", — сказал Ляшко.

Также министр здравоохранения сообщил, что сейчас Минобороны Украины готовит комплексный вопрос демобилизации медиков.

"Мы хотим заменить медицинских работников в рядах ВСУ по ротационному принципу, чтобы они по году отбыли и возвращались, а мы через этот механизм призвали новых медицинских работников", — пояснил он.

Министр заверил, что разбронирование медиков будет проводиться с учетом актуальной ситуации в регионе, чтобы не уменьшить предоставление медицинских услуг.

"Механизм разработан так, чтобы находить баланс, который удовлетворит и Вооруженные силы, и гражданские больницы. Мы каждый месяц будем обновлять списки и смотреть, что происходит. Наша ключевая задача, чтобы узкоспециализированные и высококвалифицированные кадры попадали туда, где они нужны. Мы не хотели бы, чтобы кардиохирурги и таракальные хирурги попадали в медицинские батальоны, потому что они нужны там, где будут оперировать, спасать жизни", — сказал он.

По его словам, частные медицинские учреждения работают иначе, так как раньше работали заведения государственные коммунальные.

"Они имеют право быть признанными критическими для экономики нашей страны и бронироваться 50% военнообязанных мужчин. Если они хотят больше, чем 50%, то они должны подать надлежащее обоснование. И тогда в каждом конкретном случае рассматривается комиссионно, стоит ли им давать больший процент бронирования более 50%, которые указаны нормативами", — отметил Ляшко.

Министр напомнил, что женщины-медики могут добровольно дать согласие.

"Если женщины-медики скажут, что они готовы, то нет проблем. Им принудительно нельзя сказать, что они пойдут в ряды ВСУ. Поэтому больше это касается мужчин", — заявил Ляшко.

Также министр подчеркнул, что если призванный медик "хочет быть стрелком, то это должно быть его добровольное согласие".

Напомним, Фокус писал о том, как будет происходить разбронирование медиков в Украине.