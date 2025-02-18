Контракт на 1 рік та робота на медичних посадах: Ляшко про службу розброньованих медиків

Ляшко запевнив, лікарі призиватимуться виключно на медичні посади у ЗСУ. А жінки-медики долучатимуться до війська лише добровільно.

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У МОЗ, коментуючи розбронювання медичних працівників для потреб Збройних сил України, зазначили, що розброньовані медики укладатимуть контракт на рік. А призиватимуть їх виключно на медичні посади. Жінки-медики можуть добровільно надати згоду для долучення до лав ЗСУ. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в ефірі телемарафону.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко про розбронювання медиків

"У такому алгоритмі ми заключаємо контракт на один рік, людина розуміє, що вона перезивається, відслужує, відпрацює медиком в ЗСУ один рік виключно на медичній посаді, і через рік повернеться", — сказав Ляшко.

Також міністр охорони здоров'я повідомив, що наразі Міноборони України готує комплексне питання демобілізації медиків.

"Ми хочемо замінити медичних працівників у лавах ЗСУ за ротаційним принципом, щоб вони по року відбули і поверталися, а ми через цей механізм призвали нових медичних працівників", — пояснив він.

Міністр запевнив, що розбронювання медиків проводитиметься з урахуванням актуальної ситуації у регіоні, щоб не зменшити надання медичних послуг.

"Механізм розроблений так, щоб знаходити баланс, який задовольнить і Збройні сили, і цивільні лікарні. Ми кожного місяця оновлюватимемо списки і дивитимемося, що відбувається. Наша ключова задача, щоб вузкоспеціалізовані і висококваліфіковані кадри потрапляли туди, де вони потрібні. Ми не хотіли б, щоб кардіохірурги та таракальні хірурги потрапляли у медичні батальйони, бо вони потрібні там, де будуть оперувати, рятувати життя", — сказав він.

За його словами, приватні медичні заклади працюють інакше, так як раніше працювали заклади державні комунальні.

"Вони мають право бути визнаними критичними для економіки нашої країни й бронюватися 50% військовозобов’язаних чоловіків. Якщо вони хочуть більше, ніж 50%, то вони повинні подати належне обґрунтування. І тоді у кожному конкретному випадку розглядається комісійно, чи варто їм давати більший відсоток бронювання понад 50%, які зазначено нормативами", — зазначив Ляшко.

Міністр нагадав, що жінки-медики можуть добровільно надати згоду.

"Якщо жінки-медики скажуть, що вони готові, то немає проблем. Їм примусово не можна сказати, що вони підуть до лав ЗСУ. Тому більше це стосується чоловіків", — заявив Ляшко.

Також міністр наголосив, що якщо призваний медик "хоче бути стрільцем, то це має бути його добровільна згода".

Нагадаємо, Фокус писав про те, як відбуватиметься розбронювання медиків в Україні.