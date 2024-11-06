Украинские судьи провалили IQ-тест: его результаты отменены, — СМИ

По данным журналистов, некоторые из кандидатов заявили, что тест оказался тяжелее, чем они ожидали, и вообще они готовились, ориентируясь на заранее обнародованные ВККС образцы тестовых заданий.

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Высшая квалификационная комиссия судей 5 ноября 2024 года отменила результаты тестирования на когнитивные способности (IQ-тест), которое 4 и 5 ноября составляли 2 группы кандидатов на должности судей апелляционных судов гражданской специализации. Тестирование показало, что только 17% с ним справились, из-за чего результаты тестов вынуждены были отменить. Об этом пишет Судебно-юридическая газета.

Так, на должности судей апелляционного суда подавались 122 кандидата. Они сдавали IQ — тест 2 дня — 4 и 5 ноября. Так, 4 ноября проходной балл набрали только 12 кандидатов из 62. А 5 ноября из 62 кандидатов проходной балл набрали только 10 кандидатов.

Таким образом, из 124 кандидатов, допущенных к сдаче тестирования в составе двух групп, успешно сдали тест только 22 кандидата (17,7% от общего количества).

Минимальный балл, которой необходимо набрать претендентам на должности судей апелляционных судов за этап тестирования на когнитивные способности составляет 108,75 балла (75%) из 145 максимальных баллов.

Некоторые из кандидатов, которые 4-5 ноября пытались сдать IQ-тест, заявили, что он оказался тяжелее, чем они ожидали, и вообще они готовились, ориентируясь на заранее обнародованные ВККС образцы тестовых заданий.

Между тем 29 октября в ВР в первом чтении приняла законопроект 11425-д, который, в частности, предусматривает отмену обязательного требования для кандидатов на должности судей набирать за этап тестирования на когнитивные способности не менее 75% от максимально возможного балла. Право устанавливать проходной балл за указанное тестирование предложено предоставить ВККС.

Напомним, что в Харькове на собеседовании"завалили" судью, которая ранее украла сахарную пудру в магазине.