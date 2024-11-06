Українські судді провалили IQ-тест: його результати скасовано, — ЗМІ

За даними журналістів, деякі з кандидатів заявили, що тест виявився важчим, ніж вони очікували, і взагалі вони готувалися, орієнтуючись на заздалегідь оприлюднені ВККС зразки тестових завдань.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів 5 листопада 2024 року скасувала результати тестування на когнітивні здібності (IQ–тест), яке 4 та 5 листопада складали 2 групи кандидатів на посади суддів апеляційних судів цивільної спеціалізації. Тестування виявило, що лише 17% з ним впоралися, через що результати тестів змушені були скасувати. Про це пише Судово-юридична газета.

Так, на посади суддів апеляційного суду подавалися 122 кандидати. Вони складали IQ – тест 2 дні — 4 та 5 листопада. Так, 4 листопада прохідний бал набрали лише 12 кандидатів з 62. А 5 листопада з 62 кандидатів прохідний бал набрали лише 10 кандидатів.

Таким чином, з 124 кандидатів, допущених до складення тестування у складі двох груп, успішно склали тест лише 22 кандидата (17,7% від загальної кількості).

Мінімальний бал, який необхідно набрати претендентам на посади суддів апеляційних судів за етап тестування на когнітивні здібності складає 108,75 бали (75%) зі 145 максимальних балів.

Деякі з кандидатів, які 4-5 листопада намагалися скласти IQ–тест, заявили, що він виявився важчим, ніж вони очікували, і взагалі вони готувалися, орієнтуючись на заздалегідь оприлюднені ВККС зразки тестових завдань.

Між тим 29 жовтня у ВР у першому читанні ухвалила законопроєкт 11425-д, який, зокрема, передбачає скасування обов’язкової вимоги для кандидатів на посади суддів набирати за етап тестування на когнітивні здібності не менше ніж 75% від максимально можливого бала. Право встановлювати прохідний бал за вказане тестування запропоновано надати ВККС.

Нагадаємо, що у Харкові на співбесіді "завалили" суддю, яка раніше поцупила цукрову пудру в магазині.