У Харкові на співбесіді "завалили" суддю, яка раніше поцупила цукрову пудру в магазині

Комісія суддів виявила, що жінка має за плечима сумнівну кредитну історію та фіктивний шлюб для отримання візи для закордонних поїздок.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів України "завалила" на співбесіді помічницю судді з Харкова Вікторію Павлову, яка сама хотіла стати суддею. Жінці завадило її минуле — фіктивний шлюб, борги та крадіжки в магазині. Про це пише "Судово-юридична газета".

Зазначається, що жінка проходила співбесіду у Вищій кваліфікаційній комісії суддів України, щоб самій почати працювати суддею. Втім, комісія знайшла кілька причин, щоб їй відмовити.

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По-перше, у жінки з 2007 року є непогашений кредит на суму 600 тисяч гривень, але попри це вона придбала 3 роки тому авто HONDA HR-V 2015 року випуску майже за 302 тисячі гривень.

Також було встановлено, що від 2011 до 2017 року вона перебувала у фіктивному шлюбі, який, як вона пояснила, їй був потрібен для отримання візи для закордонних поїздок.

"Нічого негативного в цьому не бачу. Негативних наслідків для інтересів суспільства не було. Це був звичайний фіктивний правочин. Так склалися життєві обставини", — розповіла кандидатка.

Також сплив той факт, що у 2015 році Вікторія Павлова попалася на крадіжці у харківському супермаркеті "Клас". Її затримали працівники охорони, за те, що вона поцупила пакетики з цукровою пудрою загальною вартістю 10 гривень. На кандидатку в судді тоді склали протокол про адміністративне правопорушення.

Нагадаємо, що окружний суддя Трейсі Содерстром з міста Чендлер (США) добровільно пішла у відставку після скандалу, пов'язаного з її неетичною поведінкою під час судового процесу у справі про вбивство дитини.