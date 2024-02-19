Суддя пішла у відставку, коли "брудні" діалоги у її телефоні потрапили в об'єктив камери

На опублікованих кадрах можна побачити, як суддя протягом кількох хвилин активно листується під час вибору присяжних та заслуховування свідчень.

Related video

Окружний суддя Трейсі Содерстром з міста Чендлер (США) добровільно пішла у відставку після скандалу, пов'язаного з її неетичною поведінкою під час судового процесу у справі про вбивство дитини. Про це повідомляє видання AP.

Повідомляється, що під час слухань суддя активно обмінювалася СМС-повідомленнями зі своїм помічником. У текстах вона висміювала та принижувала прокурорів, а захисника називала "приголомшливим". Також служниця Феміди дозволила собі образливі коментарі на адресу ключового свідка обвинувачення.

Про це стало відомо завдяки відеозаписам з камер спостереження в залі суду. На опублікованих кадрах можна побачити, як суддя протягом кількох хвилин активно листується під час вибору присяжних та заслуховування свідчень.

Всього за час судового процесу вона встигла надіслати понад 500 текстових повідомлень. Одне з них містило принизливий жарт на адресу прокурорів.

Голова Верховного суду Оклахоми розпорядився провести розслідування вчинку Трейсі Содерстром. Врешті-решт, суддю звинуватили у грубому порушенні етичних норм, браку самоконтролю та нездатності керувати роботою підлеглих.

Содерстром загрожувало звільнення з посади, проте вона сама подала у відставку, погодившись при цьому більше ніколи не претендувати на посаду судді в Оклахомі. Таким чином їй вдалось уникнути складної процедури усунення, а також зберегти пенсію.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жінку із США, яка після повернення з гірськолижного курорту вирішила переглянути сповіщення камер відеоспостереження й виявила дещо дивне. Американка розмістила камери відеоспостереження на кожній зі стін будинку, щоб мати повноцінний огляд без "сліпих" зон. На одному зі збережених системою записів вона побачила свою підлеглу, яка з цікавістю вглядається у вікна.

Крім того, ми розповідали про 48-річного британського туриста Претеша Вагдію, який витратив за ніч 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (164,8 тис. грн) на повій і випивку, а своїй дружині та поліціантам заявив, що став жертвою підлої шахрайської схеми. Схоже, на нього чекає розлучення. Крім того, чоловіка розшукують представники поліції.