В Харькове на собеседовании "завалили" судью, которая ранее украла сахарную пудру в магазине

Комиссия судей обнаружила, что женщина имеет за плечами сомнительную кредитную историю и фиктивный брак для получения визы для заграничных поездок.

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Высшая квалификационная комиссия судей Украины "завалила" на собеседовании помощницу судьи из Харькова Викторию Павлову, которая сама хотела стать судьей. Женщине помешало ее прошлое — фиктивный брак, долги и кражи в магазине. Об этом пишет "Судебно-юридическая газета".

Отмечается, что женщина проходила собеседование в Высшей квалификационной комиссии судей Украины, чтобы самой начать работать судьей. Впрочем, комиссия нашла несколько причин, чтобы ей отказать.

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Во-первых, у женщины с 2007 года есть непогашенный кредит на сумму 600 тысяч гривен, но несмотря на это она приобрела 3 года назад авто HONDA HR-V 2015 года выпуска почти за 302 тысячи гривен.

Также было установлено, что с 2011 до 2017 года она находилась в фиктивном браке, который, как она объяснила, ей был нужен для получения визы для заграничных поездок.

"Ничего негативного в этом не вижу. Негативных последствий для интересов общества не было. Это была обычная фиктивная сделка. Так сложились жизненные обстоятельства", — рассказала кандидат.

Также всплыл тот факт, что в 2015 году Виктория Павлова попалась на краже в харьковском супермаркете "Класс". Ее задержали сотрудники охраны, за то, что она украла пакетики с сахарной пудрой общей стоимостью 10 гривен. На кандидата в судьи тогда составили протокол об административном правонарушении.

Напомним, что окружной судья Трейси Содерстром из города Чендлер (США) добровольно ушла в отставку после скандала, связанного с ее неэтичным поведением во время судебного процесса по делу об убийстве ребенка.