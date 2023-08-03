Співачка Ліззо вперше прокоментувала звинувачення проти неї

Артистка заявила, що не змогла проігнорувати настільки обурливі звинувачення.

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Співачка Ліззо, яку три її колишні танцівниці звинуватили в бодішеймінгу, харрасменті та сексуалізованому насильстві, відповіла на висунуті до неї претензії, оформлені у вигляді позову до Верховного суду Лос-Анджелеса. На її сторінці в Instagram з'явилася відповідь на скандал, що спалахнув навколо імені артистки.

За словами Ліззо, зазвичай вона не відповідає на звинувачення, але ті, які озвучені, — "занадто обурливі, щоб їх ігнорувати". Зірка стверджує, що позивачки — співробітниці, які вже давно публічно визнали, що їхня поведінка під час туру була недоречною і непрофесійною.

"Як артистка, я завжди була захоплена тим, що роблю. Цю пристрасть супроводжує важка робота і високі стандарти. Іноді мені доводиться ухвалювати важкі рішення, але я ніколи не примушувала і не збираюся примушувати когось почуватися некомфортно або почуватися так, немов його не цінують і не вважають важливою частиною команди... Я дуже відкрита у своїй сексуальності, у самовираженні. Але я не дозволю нікому використати цю відкритість, щоб виставити мене тією, ким я не є. Я знаю, як це, коли тебе щодня соромлять за тіло, і я б абсолютно точно не стала критикувати або звільняти співробітника через його вагу", — ідеться в публікації, яка всього за три години зібрала близько 500 тисяч лайків і майже 14 тисяч коментарів.

Вона також подякувала всім, хто підтримав її в "цей важкий час".

Раніше Фокус писав, що на Ліззо та її хореографа Ширлін Куіглі подали до суду екс-учасниці шоу-балету Big Grrrl Аріанна Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігес. У світлі скандалу Бейонсе вже прибрала ім'я артистки зі своєї пісні, а 140-кілограмову артистку звинуватили в нарцисизмі та зарозумілості.