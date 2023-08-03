Певица Лиззо впервые прокомментировала обвинения против нее

Артистка заявила, что не смогла проигнорировать столь возмутительные обвинения.

Related video

Певица Лиззо, которую три ее бывшие танцовщицы обвинили в бодишейминге, харрасменте и сексуализированном насилии, ответила на выдвинутые к ней претензии, оформленные в виде иска в Верховный суд Лос-Анджелеса. На ее странице в Instagram появился ответ на вспыхнувший вокруг имени артистки скандал.

По словам Лиззо, обычно она не отвечает на обвинения, но те, которые озвучены, – "слишком возмутительны, чтобы их игнорировать". Звезда утверждает, что истицы – сотрудницы, которые уже давно публично признали, что их поведение во время тура было неуместным и непрофессиональным.

"Как артист, я всегда была увлечена тем, что делаю. Этой страсти сопутствует тяжелая работа и высокие стандарты. Иногда мне приходится принимать трудные решения, но я никогда не заставляла и не собираюсь заставлять кого-то некомфортно или чувствовать так, словно его не ценят и не считают важной частью команды… Я очень открыта в своей сексуальности, в самовыражении. Но я не позволю никому использовать эту открытость, чтобы выставить меня той, кем я не являюсь. Я знаю, каково это, когда тебя ежедневно стыдят за тело, и я бы абсолютно точно не стала критиковать или увольнять сотрудника из-за его веса", – говорится в публикации, которая всего за три часа собрала около 500 тысяч лайков и почти 14 тысяч комментариев.

Она также поблагодарила всех, кто поддержал ее в "это трудное время".

Ранее Фокус писал, что на Лиззо и ее хореографа Ширлин Куигли подали в суд экс-участницы шоу-балета Big Grrrl Арианна Дэвис, Кристал Уильямс и Ноэль Родригес. В свете скандала Бейонсе уже убрала имя артистки из своей песни, а 140-килограммовую артистку обвинили в нарциссизме и заносчивости.