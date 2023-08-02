Три колишні танцівниці співачки Ліззо подали на неї до суду: деталі позову

Окрім артистки, позивачки також мають претензії до її хореографині Ширлін Куіглі, яка теж принижувала їх.

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Американська співачка, реперка й актриса Мелісса Вівіан Джефферсон, більше відома публіці під сценічним ім'ям Ліззо, потрапила у великі неприємності. Одразу три колишні танцівниці зірки — Аріанна Девіс, Крістал Вільямс і Ноель Родрігес — подали на неї до Верховного суду Лос-Анджелеса, звинувативши її в сексуальних домаганнях і створенні ворожого робочого середовища, повідомляє Daily Mail.

У позові йдеться про те, що під час відвідування одного зі стриптиз-клубів в Амстердамі вона "запрошувала танцюристів по черзі торкатися оголених виконавців", а також "заохочувала ловити фалоімітатори, які запускали з вагін артисток, і їсти банани, що стирчали звідти ж".

Цим не обмежилося. Дівчата повідомили, що співачка, вага якої 140 кілограмів, образила одну з них за те, що та погладшала. При цьому, як відомо, Ліззо просуває себе як прихильниця бодіпозитиву.

В іншому випадку позивачі стверджують, що Ліззо запросила танцюристів до паризького клубу, але не згадала, що це був бар-кабаре для оголених людей. Це "шокувало" танцюристів, які сказали, що відповідачка "позбавила їх можливості не брати участь".

Також, за словами позивачок, які беруть участь у турі співачки, її хореографка Ширлін Куіглі нав'язувала учасникам команди свої релігійні уявлення і принижувала їх перед іншими людьми. Наприклад, вона ділилася "непристойними сексуальними фантазіями" і публічно обговорювала цноту однієї з позивачок, лаючи тих, у кого був дошлюбний секс.

"Приголомшливий характер того, як Ліззо та її команда менеджерів поводилися зі своїми виконавцями, здається, суперечить усьому, за що Ліззо виступає публічно. У той час як у приватному порядку вона соромить своїх танцюристів і принижує їх у способи, що є не тільки незаконними, а й абсолютно деморалізують", — заявив журналістам адвокат дівчат Рон Замбрано.

Скарги на відшкодування всіх збитків складають: вороже робоче середовище, сексуальні домагання, релігійні домагання, расові домагання, дискримінацію за інвалідністю та нездатність запобігти або усунути домагання. Ліззо конкретно звинувачують у дискримінації за інвалідністю, створенні ворожого робочого середовища, сексуальних домаганнях і нездатності розв'язати зазначені проблеми.

Як відповідач, крім Ліззо, виступає і її гастрольна компанія Big Grrrrl Big Touring Inc.

На скандал уже з'явилася перша публічна реакція. Співачка Бейонсе, виконуючи пісню "Break my soul", виключила з тексту ім'я співачки Ліззо. У тексті композиції є уривок, у якому Бейонсе перераховує імена чорношкірих артисток, включно з Ліззо, Лорін Гілл, Бетті Девіс та її сестрою Соланж Ноулз. Під час свого виступу в Бостоні зірка змінила текст, мабуть, навмисно пропустивши ім'я Ліззо.

Щодо самої Ліззо, то вона поки що ніяк не прокоментувала позов, проте в соцмережі опублікувала відео уривка концерту, де грає на флейті.

"Справжня любов — це не те, що ти купуєш сам. Справжнє кохання, нарешті, трапляється, коли ти один", — йдеться у підписі.

У коментарях користувачі запитують артистку про позов, однак вона залишила їх без відповідей.

Раніше Фокус писав, що Ліззо показала фігуру в бікіні.