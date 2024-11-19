Бабуся виявила в підвалі голого чоловіка, який видавав "дивні звуки": деталі інциденту (відео)

Сімейство 93-річної американки пів року жило поруч з незнайомцем, який таємно жив у їхньому підвалі. Чоловіку довелось пробиратись тунелями в 60 см у висоту.

Невідомий молодий чоловік оселився у підвалі бабусі та її родини, і турбував сім'ю незрозумілими звуками з підвалу та стін. Врешті чоловіка виявили та арештували. Поліція, щоб його затримати, використала службових собак та сльозогінний газ, при чому під час затримання фігурант чомусь був голий. Про пригоду з голим чоловіком у будинку бабусі розповів телеканал NBC News.

Пригода з голим чоловіком - деталі інциденту в Лос-Анджелесі

Перше повідомлення про незнайомця, якого виявили в чужому будинку, з'явилось на порталі телеканалу 8 листопада. Як з'ясувалось, 93-річна бабуся та її донька з зятем мешкали усі разом у районі Ель-Серено (El Sereno) в Лос-Анджелесі. Якогось дня сімейство почало чути дивні звуки в стінах та у підвалі будинку. Зазвичай це ставалось увечері та вночі, тому припускали, що це, ймовірно, тварини.

Дивні звуки вчувались кілька тижнів, і нарешті пізно увечері 7 листопада шарудіння перетворилось у гучні удари. Сімейство викликало поліцію: правоохоронці виявили голого чоловіка, який ховався у підвалі. Немає кадрів затримання і фото фігуранта, які підтверджували б, що він був дійсно голий. Втім, журналісти випустили матеріал під назвою "поліція заарештувала голого чоловіка, який мешкав у вільному просторі під будинком в Ель-Серено".

"Зазвичай це була пізня ніч, і ми просто вважали, що це тварини, які були під будинком. Шуми були схожі на стукіт. Дружина сказала: "Ти знаєш, що щось не так", — навели журналісти слова зятя 93-річної бабусі.

Поліція спробувала витягнути незнайомця, ідеться у репортажі. Спершу запустили службових собак, але він "не злякався" і витягнути його не вдалось. Тоді застосували сльозогінний газ і лише після цього чоловік виліз з підвалу. Чоловіка звали Іссак Бетанкур 27-и років, згодом повідомила поліція. Як і чому він опинився під будинком, поки що не пояснили: Іссака арештували, ведеться слідство.

Тим часом з'ясувалось, що простір, в якому міг жити чоловік, мав всього лиш 2 фути у висоту (близько 60 см). Такої висоти хід тягнувся під будинком і мав три входи. У репортажі можна побачити скромний одноповерховий будинок, у якому оселився незнайомець, і отвір у одній зі стін: він настільки малий, що не ясно, як там можна пролізти. За оцінками сімейства, невідомий міг там провести близько шести місяців.

Пригода з голим чоловіком - будинок в Лос-Анджелесі, в якому стався інцидент Фото: Скриншот Пригода з голим чоловіком - вхід у підвал будинку в Лос-Анджелесі Фото: Скриншот

Зазначимо, у червні Фокус розповідав про іншу пригоду з голим чоловіком. Інцидент стався в Іспанії: невідомий турист катався на велосипеді, мав на собі лише панаму та кросівки, і цим обурив місцевих мешканців. Місцеві жителі запропонували покарати туриста і мали ідею посадити його в тюрму, написало видання The Sun.

Нагадуємо, 16 листопада американські ЗМІ випадково показали оголеного нижче пояса боксера Майка Тайсона: він необачно повернувся спиною до камери і пішов у своїх справах.