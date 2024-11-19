Бабушка обнаружила в подвале голого мужчину, издававшего "странные звуки": детали инцидента (видео)

Семейство 93-летней американки полгода жило рядом с незнакомцем, который тайно жил в их подвале. Мужчине пришлось пробираться по туннелям в 60 см в высоту.

Неизвестный молодой человек поселился в подвале бабушки и ее семьи, и беспокоил семью непонятными звуками из подвала и стен. В итоге мужчину обнаружили и арестовали. Полиция, чтобы его задержать, использовала служебных собак и слезоточивый газ, причем во время задержания фигурант почему-то был голый. О приключении с голым мужчиной в доме бабушки рассказал телеканал NBC News.

Приключение с голым мужчиной — детали инцидента в Лос-Анджелесе

Первое сообщение о незнакомце, которого обнаружили в чужом доме, появилось на портале телеканала 8 ноября. Как выяснилось, 93-летняя бабушка и ее дочь с зятем жили все вместе в районе Эль-Серено (El Sereno) в Лос-Анджелесе. Однажды семейство начало слышать странные звуки в стенах и в подвале дома. Обычно это происходило вечером и ночью, поэтому считалось, что это, вероятно, животные.

Странные звуки слышались несколько недель, и наконец поздно вечером 7 ноября шорох превратился в громкие удары. Семейство вызвало полицию: правоохранители обнаружили голого мужчину, который прятался в подвале. Нет кадров задержания и фото фигуранта, которые подтверждали бы, что он был действительно голый. Впрочем, журналисты выпустили материал под названием "полиция арестовала голого мужчину, который жил в свободном пространстве под домом в Эль-Серено".

"Обычно это была поздняя ночь, и мы просто считали, что это животные, которые были под домом. Шумы были похожи на стук. Жена сказала: "Ты знаешь, что что-то не так", — привели журналисты слова зятя 93-летней бабушки.

Полиция попыталась вытащить незнакомца, говорится в репортаже. Сначала запустили служебных собак, но он "не испугался" и вытащить его не удалось. Тогда применили слезоточивый газ и только после этого мужчина вылез из подвала. Мужчину звали Иссак Бетанкур 27-и лет, позже сообщила полиция. Как и почему он оказался под домом, пока не объяснили: Иссака арестовали, ведется следствие.

Между тем выяснилось, что пространство, в котором мог жить мужчина, имело всего лишь 2 фута в высоту (около 60 см). Такой высоты ход тянулся под домом и имел три входа. В репортаже можно увидеть скромный одноэтажный дом, в котором поселился незнакомец, и отверстие в одной из стен: оно настолько мало, что не ясно, как там можно пролезть. По оценкам семейства, неизвестный мог там провести около шести месяцев.

Приключение с голым мужчиной — дом в Лос-Анджелесе, в котором произошел инцидент Фото: Скриншот Приключение с голым мужчиной — вход в подвал дома в Лос-Анджелесе Фото: Скриншот

Отметим, в июне Фокус рассказывал о другом происшествии с голым мужчиной. Инцидент произошел в Испании: неизвестный турист катался на велосипеде, имел на себе только панаму и кроссовки, и этим возмутил местных жителей. Местные жители предложили наказать туриста и предлагали посадить его в тюрьму, написало издание The Sun.

Напоминаем, 16 ноября американские СМИ случайно показали обнаженного ниже пояса боксера Майка Тайсона: он опрометчиво повернулся спиной к камере и пошел по своим делам.