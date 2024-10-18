Внутренний монолог без слов: как думают люди, потерявшие слух

Известно, что мысли большинства людей формируются в виде внутреннего монолога, однако возникает вопрос: какой внутренний монолог у людей, которые не имеют возможности слышать. Ученые имеют ответ на этот вопрос.

Related video

Лишенные слуха люди, как и все остальные, общаются и мыслят разными способами, сформированными их личным опытом. Такие факторы, как возраст, в котором человек потерял слух, и наличие у него внутреннего монолога, могут существенно влиять на то, как он обрабатывает мысли, пишет IFLScience.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

По словам профессора Бенси Волл, лингвистки жестового языка из Университетского колледжа Лондона, люди, что родились лишенными слуха, скорее всего, будут думать на языках, которые они знают.

Она отметила: "Вы можете видеть, как маленькие лишенные слуха дети жестикулируют сами с собой так же как маленькие слышащие дети разговаривают сами с собой".

Исследовательница также рассказала, что для некоторых лишенных слуха людей их внутренние мысли могут принимать форму языка жестов, изображений или написанных слов, а не звуков.

Те, кто теряют слух позже, могут сохранять воспоминания о разговорной речи, что позволяет им мыслить звуками, образами или и тем, и другим. Опыт визуального мышления, с помощью языка жестов или образов, варьируется в зависимости от человека и его конкретных обстоятельств.

Сам язык жестов не является однородным; в мире используется около 300 различных языков жестов, внутренний язык жестов человека — это, как правило, диалект, которым он пользуется регулярно.

Исследования показали, что когда лишенные слуха люди думают на жестовом языке, их мозг активирует левую нижнюю лобную кору головного мозга — ту самую область, которая обрабатывает внутреннюю речь у слышащих людей.

Эта связь свидетельствует о том, что внутренний язык жестов и внутренняя речь имеют схожие мозговые механизмы. Исследования 1970-х годов также показали, что внутренняя жестикуляция играет ключевую роль в краткосрочной памяти, так же как и внутренняя речь у слышащих людей.

Не все слышащие люди мыслят вербально, и это может быть справедливо и для лишенных слуха. Некоторые люди могут не иметь внутреннего монолога. Эта молчаливая форма мышления полагается исключительно на образы или абстрактные понятия.

Важно

Как разделы в книгах: ученые обнаружили новую особенность человеческого мозга

Кроме того, состояние под названием афантазия мешает некоторым людям создавать воображаемые образы, но существует ограниченное количество исследований о том, как это влияет на лишенных слуха людей. Поэтому остается непонятным, как лишенные слуха люди с афантазией могут мыслить без зрительной или слуховой информации.

Ранее Фокус писал об Академии Платона, которая стала первым в мире университетом. Там собирались не только выдающиеся мыслители, но и жаждущие знаний.

Также мы рассказывали о новых открытиях о происхождении японцев. Ученые обнаружили, что на формирование современной популяции имели влияние древние корейцы.